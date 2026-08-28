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Des Suisses dans les inondations au Népal: les autorités font le point

Alors que 1400 personnes sont toujours portées disparues après la crue dévastatrice, deux Suissesses ont pu être secourues. En parallèle, l'aide helvétique s'organise.

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Deux Suissesses ont été secourues au Népal après la crue survenue mercredi dans le nord du Népal, à la frontière avec la Chine. Une autre citoyenne suisse semble avoir été prise dans la catastrophe sans qu'aucun contact n’ait pu être établi avec elle jusqu’à présent.

Concernant les personnes disparues, les représentations suisses à Katmandou et à Pékin sont en contact avec les autorités locales, a indiqué le DFAE jeudi soir dans un communiqué. Les deux ressortissantes suisses secourues sont «en relativement bonne santé compte tenu des circonstances», précise le DFAE. La représentation helvétique à Katmandou est en contact avec elles.

Le DFAE n'a aucune information concernant des citoyens suisses blessés ou décédés. Des investigations sont en cours, informe-t-il.

Les ressortissants suisses sur place sont tenus de suivre les instructions des autorités locales. Actuellement, une vingtaine de personnes se sont inscrites auprès de Travel Admin, l'application de voyage du DFAE. Environ 120 personnes figurent au Registre des Suisses de l'étranger.

Un million de dollars pour l'aide humanitaire

Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est dit «profondément attristé par les inondations dévastatrices» de mercredi. «Mes pensées accompagnent les victimes et leurs familles.» La Suisse se tient solidaire de toutes les personnes touchées et de tous ceux qui travaillent sans relâche pour soutenir les communautés sur place, a-t-il ajouté.

Le DFAE a par ailleurs annoncé jeudi que la Suisse mettait à disposition, par l’intermédiaire des Nations Unies, environ un million de dollars américains pour financer des mesures d’aide humanitaire au Népal.

«Cette contribution permettra d’assurer l’approvisionnement en eau potable, la mise à disposition d’abris d’urgence, l’aide alimentaire, les soins de santé et le soutien psychosocial aux communautés touchées» Le DFAE

La coopération suisse au développement soutient en outre le Népal dans la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, notamment grâce à l’expertise des universités de Zurich et de Genève, par exemple dans le développement de systèmes d’alerte précoce. La Suisse fournit cette aide humanitaire avec les ressources déjà présentes sur place.

Helvetas et la Croix-Rouge se mobilisent

Helvetas a de son côté débloqué 100 000 francs pour venir en aide aux victimes. La Croix-Rouge suisse (CRS) a, elle, mis 50'000 francs à disposition et se tient prête à renforcer son soutien, ont annoncé jeudi les deux organisations.

Une équipe népalaise d'Helvetas est en route vers les zones sinistrées afin d'évaluer les besoins et de préparer les premières mesures d'urgence. L'organisation, présente au Népal depuis plus de 70 ans, travaille avec des partenaires locaux et le réseau international Alliance2015. Elle prévoit notamment de fournir des abris d'urgence, de l'eau potable, des articles d'hygiène et d'autres biens de première nécessité aux ménages les plus vulnérables.

La CRS évalue également les besoins avec ses partenaires. Elle pourrait mettre à disposition du personnel spécialisé et des moyens financiers supplémentaires. La Croix-Rouge népalaise est mobilisée depuis les premières heures de la catastrophe.

La crue soudaine, provoquée par l'effondrement d'un glacier, a frappé mardi le district de Rasuwa et d'autres régions situées le long des rivières Bhotekoshi et Trishuli. Des habitations, des routes et des ponts ont été emportés. Les zones montagneuses isolées sont particulièrement touchées et parfois difficiles d'accès. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. (jzs/ats/afp)