Des maisons détruites dans la vallée de la Trishuli au Népal. Image: keystone

Voici l'ampleur des destructions au Népal

Les images satellites révèlent l'étendue de la catastrophe provoquée par les crues à la frontière entre le Népal et le Tibet. Cette une vallée autrefois parsemée de villages est désormais un désert de décombres.

Philipp Reich Suivez-moi

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Au lendemain de la crue torrentielle qui a dévasté le Népal, le cauchemar se poursuit pour la population. L'eau a été destructrice dans les vallées longeant la rivière Trishuli. Là où se trouvaient encore, la veille, des villages et des champs, il ne reste désormais que des gravats et des débris. Au moins 392 personnes ont perdu la vie, tandis qu’environ 1400 personnes sont toujours portées disparues au Népal et en Chine.

Les causes exactes de la crue torrentielle ne sont toujours pas établies, mais des images satellites fournissent de premiers indices. L’hypothèse la plus probable est celle de l’effondrement d’un glacier à la suite d’un éboulement rocheux sur le versant nord du Langtang Lirung, le plus haut sommet de la région népalaise du Langtang, culminant à un peu plus de 7200 mètres.

Lors d’une chute de plus de 1000 mètres, l’énergie dégagée a fait fondre la glace presque instantanément. L’impact a provoqué une secousse si forte qu'un séisme de magnitude 5,7 a été enregistré. Le géomorphologue canadien Dan Shugar a publié des observations satellites et localisé l’origine de la catastrophe. A l'heure actuelle, on ignore si des lacs glaciaires ont été emportés lors de la chute.

Ampleur historique

Selon le géologue Christian Huggel de l’Université de Zurich, il s’agissait «probablement d’un éboulement rocheux d’une ampleur historique».

«Il était dix fois plus important que l’éboulement de Blatten» Christian Huggel srf

Les destructions s'étalent sur distance allant jusqu’à 100 kilomètres, soit environ la distance qui sépare Blatten du lac Léman. Les images avant-après illustrent l’ampleur de la catastrophe.

Gyirong Port

Le poste-frontière de Gyirong Port, entre le Tibet et le Népal, a été le premier touché. Ce passage constitue l’un des principaux corridors commerciaux et touristiques entre la Chine et le Népal. Les conséquences des destructions sont donc considérables, tant sur le plan humain qu’économique. Des vidéos montrent comment le poste-frontière a été entièrement enseveli par la crue torrentielle en l’espace de quelques secondes.

Le lendemain, il ne restait pratiquement plus rien. Du côté chinois, le glissement de terrain a créé un nouveau lac de retenue que les autorités surveillent étroitement afin d’éviter une nouvelle crue.

Les vestiges du poste-frontière de Gyirong Port. Image: x.com

Les images satellites du programme européen Copernicus montrent que la crue torrentielle a en grande partie enseveli la vallée et emporté tout ce qui se trouvait sur son passage.

Syapru Besi

La localité commerçante de Syapru Besi, dans le district de Rasuwa, porte d’entrée de la populaire région de trekking du Langtang, a aussi été durement touchée. Dans cette vallée étroite, la crue torrentielle a dévalé la vallée à une vitesse estimée à 40 mètres par seconde – soit environ 144 kilomètres par heure.

Avec la localité voisine de Timure, une grande partie de la zone a été détruite et plusieurs centrales hydroélectriques ont été mises hors service.

Les images satellites illustrent l’ampleur de la catastrophe: une large bande de gravats et de débris traverse la vallée, à l’endroit où se trouvaient auparavant des habitations et des étals de marché. Le district de Rasuwa compte au total environ 50 000 habitants, dont une grande partie vit dans les communes touchées.

Betrawati

Dans le district de Nuwakot, les masses d’eau ont atteint la commune de Betrawati. Des quartiers commerçants et résidentiels ont été entièrement inondés. Les localités voisines n’ont pas été épargnées. Partout, les autorités ont fait état de dommages aux bâtiments commerciaux et résidentiels.

Plus la vallée s’élargit, plus les images satellites sont impressionnantes: à Betrawati, la rivière Trishuli présente une pente moins forte – le corridor de destruction est donc plus large. Selon les autorités locales, le montant exact des dégâts n’a pas encore été chiffré, mais il devrait être considérable.

Bidur

Dans la ville de Bidur, également située dans le district de Nuwakot, la crue a emporté un pont. Dans cette commune qui compte près de 30 000 habitants, de nombreuses maisons ont été endommagées ou entièrement emportées. La police de la province de Bagmati a confirmé que plusieurs victimes avaient déjà été retrouvées – les recherches se poursuivent pour retrouver d’autres disparus.

Les images avant-après montrent comment le cours d’eau autrefois étroit s’est transformé en une large bande de gravats et de débris. Pour la population, notamment dans les districts de Dhading et de Chitwan, la situation reste tendue: par mesure de précaution, les autorités ont demandé de se tenir à l’écart des rives de la Trishuli.