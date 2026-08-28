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Une nouvelle catastrophe redoutée après les inondations au Népal

Un lac s'est formé au Tibet voisin après la coulée de boue. Et celui-ci menace de rompre, pouvant alors créer une nouvelle crue importante.

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Les autorités chinoises ont émis une alerte contre le «risque élevé» de rupture, dans les trois jours, d'une vaste retenue d'eau formée à la suite de la coulée de boue qui a fait des centaines de disparus mercredi au Tibet, a rapporté Chine Nouvelle.

La retenue apparue près de Gyirong, localité frontalière avec le Népal, «présente un risque élevé de rupture et de débordement, pouvant entraîner une crue importante en aval», a dit l'agence d'Etat dans la nuit de jeudi à vendredi.

Trois millions de mètres cubes

L'alerte est lancée alors que les secours sont dans la zone pour tenter de retrouver des survivants après une coulée de boue et de roches qui a fait côté chinois trois morts et 558 disparus, dont 260 étrangers, selon le dernier bilan provisoire. Côté népalais, 469 personnes ont péri et 910 sont portées disparues, dont 517 étrangers.

La retenue d'eau pourrait atteindre trois millions de mètres cubes dans les trois prochains jours en raison de pluies continues, et sa rupture pourrait provoquer des dégâts supplémentaires, dit Chine Nouvelle.

Le ministère des Ressources en eau a donné pour instruction aux autorités locales de surveiller de près la masse d'eau et les précipitations, et d'identifier les personnes vivant dans les zones susceptibles d'être touchées, dit Chine Nouvelle. (jzs/ats/afp)