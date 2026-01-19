Le couple s’est amusé dans le cénote Zací, une grotte karstique située en plein cœur de Valladolid, au Mexique. Image: imago

Un Suisse surpris en plein ébat sexuel dans un lieu touristique

Un Suisse a été surpris en plein rapport sexuel avec une femme dans une grotte karstique au Mexique et interpellé. Son excuse n’a pas convaincu la police.

Autrefois, le cénote Zací, à Valladolid, constituait une importante source d’eau pour les Mayas. Aujourd’hui, il attire les touristes venus s’y baigner. Voire s’y adonner à d’autres activités: samedi, un Suisse a été interpellé dans cette grotte karstique située en plein centre-ville de Valladolid, visiblement emporté par ses pulsions.

Selon des médias locaux, il a été surpris dans l’eau en plein rapport sexuel avec une Mexicaine.

Une excuse qui ne tient pas la route

Le site est étroitement surveillé, ce qui a permis à un policier de repérer rapidement le couple aux ardeurs débordantes. La femme, qui était également une touriste, venait de rencontrer l'Helvète en question.

Selon la police, le Suisse aurait affirmé que ce genre de pratique est autorisée dans son pays. Une excuse que les agents n’ont toutefois pas acceptée. Le couple a été conduit au poste de police, où il a dû s’acquitter d’une amende pour atteinte aux bonnes mœurs, rapportent des médias locaux.

Le montant de l’amende n’est pas précisé dans les articles. Sur les réseaux sociaux, l’incident suscite autant de rires que de critiques. Certains estiment notamment que les touristes devraient être sanctionnés plus sévèrement, rappelant qu’on ne peut pas tout se permettre. (vro)