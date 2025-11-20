ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
International

La Suisse s'engage pour lutter contre la «triple crise planétaire»

La Suisse s'engage pour lutter contre la «triple crise planétaire»

Un feu de forêt en Espagne, le 13 novembre.
La Suisse s'est alliée à d'autres pays pour lutter contre la crise climatique.Image: Europa Press
Quarante-huit Etats, dont la Suisse, ont adopté à Genève une déclaration visant à mieux protéger les citoyens face à la crise climatique, à l’érosion de la biodiversité et à la pollution. Sous l’égide de la Convention d’Aarhus, ils promettent de renforcer les droits environnementaux et la participation du public.
20.11.2025, 19:4420.11.2025, 19:47

La Suisse et 47 autres pays veulent garantir les droits des citoyens face aux crises du climat, de la perte de biodiversité et de la pollution. Jeudi, ils ont approuvé une Déclaration de Genève dans le cadre de la Convention d'Aarhus.

«La triple crise planétaire constitue une menace importante pour les droits de l'homme, le développement durable et l'environnement»
Le texte validé lors d'un segment de haut niveau à la 8e réunion des Etats parties (MOP 8)

Face à cette situation, ceux-ci plaident pour «une approche décisionnelle solide, factuelle, participative», établie sur le principe de précaution et sur les meilleures preuves et données.

Baisse du pouvoir d'achat en Suisse: «C'est une situation grave»

La Convention d'Aarhus, dans le cadre de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU), prévoit l'accès des citoyens aux indications et à la justice environnementales. De même que leur association aux décisions sur ces questions.

Dans leur déclaration, qui relaie un soutien à l'Ukraine, les Etats s'engagent à lancer des cadres juridiques et institutionnels «propres à garantir les droits effectifs des citoyens» face à la triple crise planétaire. Il faut renforcer les mécanismes pour la participation du public, selon eux.

Analyse
L'UE emboîte le pas à Trump, et ça ne sent pas bon pour la Suisse

Ils dénoncent aussi toute persécution et harcèlement et toute sanction disproportionnée contre les défenseurs de l'environnement. Malgré des avancées, de nombreux défis subsistent, estiment les Etats parties. La Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu un droit à un environnement sain.

Dans un message lu lors de la réunion, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué une déclaration «historique» et demandé aux différents Etats de «protéger les citoyens et les futures générations». Depuis quelques années, le public peut relayer ses préoccupations auprès d'un rapporteur spécial, reconduit jeudi. Et lancer des plaintes auprès d'un comité de contrôle de la Convention. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un entraîneur pédophile romand agressait ses joueurs
Le Tribunal fédéral déboute un ex-entraîneur de football neuchâtelois. Sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs est confirmée.
Le Tribunal fédéral (TF) rejette pour l'essentiel l’appel d’un ancien entraîneur de football junior et avocat à Neuchâtel contre sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Le Tribunal cantonal (TC) devra toutefois réexaminer la question des frais à charge du recourant.
L’article