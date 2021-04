Suisse

Mia, retrouvée à Sainte-Croix, a été remise à sa grand-mère



Mia, retrouvée à Sainte-Croix, a été remise à sa grand-mère

Mia, la fillette de 8 ans enlevée la semaine passée dans l'est de la France et retrouvée saine et sauve dimanche à Sainte-Croix (VD), a été remise lundi à sa grand-mère.

La petite fille qui était portée disparue «a retrouvé sa grand-mère aujourd'hui» dans un endroit qui a été tenu secret, a-t-on appris auprès de la gendarmerie française.

La fillette avait été enlevée mardi dernier à la demande de sa mère par plusieurs hommes alors que l'enfant était hébergée chez sa grand-mère maternelle aux Poulières, un village vosgien. Sa mère n'avait plus le droit de la voir seule ni de lui parler au téléphone.

Une alerte enlèvement avait rapidement été diffusée et d'importants moyens policiers, en France et dans plusieurs pays frontaliers, ont permis de la retrouver dimanche matin avec sa mère en Suisse, dans un squat de la commune de Sainte-Croix, dans le canton de Vaud.

«Enlèvement en bande organisée»

Les cinq hommes qui ont organisé son kidnapping sont poursuivis pour «enlèvement en bande organisée d'une mineure de (moins de) quinze ans et association de malfaiteurs». Quatre d'entre eux ont été placés en détention.

Lola Montemaggi, la mère de la fillette, ainsi qu'un ressortissant français l'ayant aidée en Suisse, sont quant à eux en détention dans le canton de Vaud dans l'attente d'une procédure d'extradition. (ats/hkr)

