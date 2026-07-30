Un deuxième détachement de pompiers suisses va être déployé en Gironde (image d'archives). Keystone

De nouveaux pompiers romands vont combattre le mégafeu en France

La demande de la France de prolonger la mobilisation de soldats du feu suisses en Gironde a été validée. La relève est attendue pour ce dimanche.

Plus de «Suisse»

La relève des pompiers romands engagés depuis le 26 juillet dans la lutte contre les incendies en Gironde est prévue dimanche dans la matinée. Ce deuxième détachement compte 33 personnes, dont 21 Genevois, neuf Vaudois, deux Neuchâtelois et un Français de Haute-Savoie.

Au vu de la situation sur place et du nombre de foyers résiduels qu'il reste encore à traiter, la demande de prolonger cette opération extérieure de soutien a été validée, indique jeudi le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) dans un communiqué. Parmi les 33 pompiers engagés figurent vingt professionnels, douze volontaires et un ambulancier.

Ils partiront de Genève samedi en fin de journée avec une arrivée à Pessac le lendemain matin. Un car de la police genevoise a été mis à disposition pour assurer le transport de la troupe. Il assurera le retour en Suisse du premier contingent, qui comptait 34 personnes. Les engins déjà sur place resteront disponibles pour la suite des missions.

Contenir la progression du feu

Depuis son arrivée en Gironde, ce premier détachement a participé à la défense de secteurs stratégiques à forts enjeux, dont un champ de panneaux photovoltaïques ainsi que des zones en périphérie de Bordeaux dans la région du Cap-Ferret et du village de Claouey. L'objectif était de contenir la progression du feu.

Les pompiers romands sont aussi intervenus pour l'extinction et le traitement des reprises de feu dans les secteurs de Cestas, Marcheprime, Blagon, Arès et Lège-Cap-Ferret. Ils ont également participé à la protection des axes de communication en tenant des routes départementales pour empêcher que le feu ne passe vers des zones sensibles. Ils ont notamment sécurisé des couloirs coupe-feu.

Le détachement romand a aussi effectué des missions de reconnaissance avant les engagements et en lien constant avec le commandement des opérations de secours français. Ces renforts sont hébergés à Pessac, dans l'internat d'un lycée professionnel qu'ils partagent avec plusieurs unités de secours français.

«Malgré les fortes chaleurs et l'intensité physique de l'engagement, le moral des sapeurs-pompiers romands reste solide», relève le SIS. Le groupement ajoute que l'esprit de corps, la fraternité et la solidarité avec les camarades français permettent de trouver les ressources nécessaires pour poursuivre cette mission d'entraide. (jzs/ats)