Les autorités genevoises ne veulent pas de Zemmour, mais ne peuvent rien faire

Cette agitation autour de la venue d'Eric Zemmour fait écho à celle autour d'un spectacle de Dieudonné en 2009. La Ville de Genève avait alors refusé de louer une salle à l'humoriste français au motif que celui-ci était antisémite. Dieudonné, qui avait saisi le Tribunal fédéral, avait eu gain de cause. (jah/ats)

Socialistes et Verts mènent la charge pour le climat, mais pas ensemble

Jamais nous n'aurons été aussi embêtés par un truc... qui n'existe pas

Un trou, c'est une absence de matière. Mais ça doit bien exister d'une certaine façon pour que celui de Tolochenaz (VD) ait autant de conséquences sur nos vies.

Depuis quelques jours, impossible de passer à côté: le trou de Tolochenaz, celui qui s'est formé au milieu des rails entre Lausanne et Genève. Et si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis jaloux de la quasi-totalité de mes collègues qui se sont saisis du sujet, c'est plutôt pour vous informer que la cavité en question, le fossé, l'affaissement qui a ébranlé la Suisse romande, eh bien, n'existe pas. Pas plus que le père Noël.