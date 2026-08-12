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Eclipse solaire: Le grand spectacle débute dans le ciel de Suisse

The Moon passes between the Earth and the Sun during the total solar eclipse, as seen from on board the Ambassador cruise ship Ambition, off the coast of Greenland. Picture date: Wednesday August 12, ...
A partir de 19h25, la Suisse romande aura rendez-vous avec l’un des spectacles astronomiques les plus impressionnants de ces dernières années (ici vue depuis Ambition, au large des côtes du Groenland).PA Images

Le grand spectacle débute dans le ciel de Suisse romande

L’éclipse solaire tant attendue débute en Suisse romande. Peu après 19h20, la Lune commencera à grignoter le Soleil, jusqu’à en masquer plus de 90% autour de 20h20. Voici les horaires à retenir et les précautions indispensables.
12.08.2026, 19:2412.08.2026, 19:32

Le spectacle approche. Après avoir commencé sa course au large de l’Alaska puis traversé l’Atlantique Nord, l’éclipse solaire du 12 août atteint la Suisse ce mercredi soir. Chez nous, elle ne sera pas totale, mais le résultat promet tout de même d’être spectaculaire: plus de neuf dixièmes du disque solaire seront masqués.

En Suisse romande, les premiers effets seront visibles vers 19h25. A Lausanne, la Lune commencera à recouvrir le Soleil à 19h26. Le phénomène atteindra son maximum à 20h19, avec 92,24% du Soleil occulté. A Genève, le début est également prévu à 19h26, avec un maximum à 20h20 et une occultation encore légèrement supérieure, de 92,77%.

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Dans les autres cantons romands, le calendrier sera très similaire: l’éclipse commencera vers 19h24 dans le Jura, et 19h25 à Fribourg, Neuchâtel et en Valais. Le maximum interviendra partout aux alentours de 20h20. Le Soleil étant alors très bas sur l’horizon, mieux vaudra choisir un endroit offrant une vue dégagée vers l’ouest.

Les principales étapes
- 19h24–19h26: début de l’éclipse en Suisse romande
- Vers 20h19–20h20: maximum, avec plus de 92% du Soleil masqué à Lausanne et Genève
- Vers 20h50: le Soleil se couche alors que l’éclipse est encore en cours dans une partie de la Suisse romande

Attention cependant: même caché à plus de 90%, le Soleil reste dangereux pour les yeux. Il ne faut jamais le regarder directement sans lunettes spéciales pour éclipse conformes à la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même très foncées, ne suffisent pas. Même prudence avec jumelles, appareils photo ou télescopes: ils doivent être équipés de filtres solaires adaptés. (mbr)

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