Le laboratoire vaudois Ferring supprime 500 emplois dans le monde

Le laboratoire vaudois aux origines suédoises Ferring Pharmaceuticals annonce mardi supprimer jusqu'à 500 emplois sur ses sites à travers le monde.

Ces coupes doivent lui permettre d'améliorer sa rentabilité, de libérer des ressources pour réinvestir dans l'innovation et favoriser sa stabilité financière.

Ces changements «incluent la relocalisation géographique potentielle de certains postes afin de mieux refléter les priorités stratégiques. Sous réserve de consultations locales, le cas échéant, certains postes pourraient évoluer, tandis que d'autres compétences pourraient ne plus être nécessaires», précise dans un communiqué Ferring, dont le siège social se trouve à Saint-Prex. Le groupe ne donne pas de détails quant aux emplois potentiellement concernés en Suisse.

L'entreprise dit avoir informé les employés des sites concernés des propositions conduisant à une réduction attendue pouvant aller jusqu'à 500 postes dans le monde.

«Nous sommes toutefois conscients que ces changements ont un impact personnel important sur certains de nos collègues, et nous nous engageons à accompagner chaque personne concernée avec respect, attention et transparence tout au long du processus.»

L'objectif de Ferring est de poursuivre les investissements dans les solutions pour les patients, les technologies modernes et le développement commercial, «en se concentrant sur les opportunités en phase intermédiaire et avancée».

Spécialiste en médecine de la reproduction, ainsi qu'en gastro-entérologie, en urologie et en thérapie génique uro-oncologique, Ferring emploie plus de 7500 personnes dans le monde. (sda/ats/awp)