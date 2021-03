Suisse

International

Comment expliquer la multiplication des cyberattaques?



Cybersécurité «Nous sommes en pleine cyberguerre» Image: watson/keystone/shutterstock

Les cyberattaques se multiplient à l'échelle mondiale. La Suisse n'y échappe pas et elle manque de spécialistes pour se défendre. De quoi parle-t-on? L'experte en cybersécurité Lennig Pedron nous aide à comprendre.

Les attaques informatiques d’ampleur internationale se multiplient, comment l'expliquer?

Nous sommes de plus en plus connectés à internet. Du coup, les cyberattaques augmentent. Pour mieux comprendre, imaginez une civilisation où chacun construit sa propre maison. Plus il y a d'êtres humains, plus il y a de maisons. Dès lors, des voleurs ou des saboteurs peuvent par exemple entrer par effraction dans les bâtisses les moins bien sécurisées. C'est de ce phénomène-là dont on parle.

Concrètement, à quel point ce genre de menace devrait nous inquiéter?

Lors du premier confinement, les experts ont observé un pic de collectes de données médicales. La santé est la nouvelle cible privilégiée des acteurs cybermalveillants. Lorsqu'une carte bancaire se fait voler, vous la bloquez et vous en commandez une autre. Si aujourd'hui une personne malveillante s'approprie votre numéro d'Assurance-vieillesse et survivants (AVS) par exemple, comment allez-vous prouver que vous n'avez pas fait telle ou telle chose? Comment allez-vous démontrer que ce numéro, qui vous suit durant toute votre vie, n'est finalement plus lié à vous?

Plus concrètement, du côté de la France, nous sommes arrivés à un point où les cyberattaques atteignent des hôpitaux, dans lesquels il y a des patients en train de se faire soigner. La cybersécurité défend des intérêts bien plus précieux que l'argent et il est temps d'alerter le public et d'éveiller les consciences.

La Suisse n'est pas épargnée par les cyberattaques internationales Dans le canton de Vaud, la Direction générale du numérique et des systèmes d'information recense 2 à 3 cyberattaques par jour, selon un entretien diffusé sur la chaîne de télévision régionale La Télé le 28 janvier 2020.

En Suisse, le groupe de défense Ruag s’est fait pirater une immense partie des données sensibles de la Confédération entre 2016 et 2018.



En France, les cyberattaques ont ciblé le Centre Hospitalier de Dax le 9 février, les hôpitaux de Villefranche-sur-Saône, Tarare et Trévoux le 16 février et l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris le 22 mars de l'année 2020.



Aux Etats-Unis, les experts ont recensé durant l'année 2020 plus de 18’000 sociétés, victimes d'une gigantesque cyberattaque, dont le gouvernement américain.

Quels sont les moyens de défense?

Tout dépend de quelle échelle on parle.

Au niveau individuel, j'invite les citoyens à prendre conscience de leur identité numérique. Si vous réfléchissez à la quantité d'informations personnelles qui vous concernent et qui se baladent sur le web, avez-vous l'impression de maîtriser leur sort? Partager une photo sur les réseaux sociaux représente un geste si anodin qu'on oublie, dans la plupart des cas, que cette archive, une fois publiée, ne nous appartient plus.

Quant aux entreprises, je dirais qu'il y a encore énormément à faire dans l'auto-défense des systèmes informatisés. La formation et la sensibilisation des employés devrait dépasser le simple domaine de l'informatique. Il faut responsabiliser davantage les comportements.

Justement, il semblerait que la Suisse soit à la traîne en matière de cybersécurité à en croire la récente déclaration de Martin Vetterli, président de l'EPFL. Vous partagez son avis?

Absolument et la Suisse n'est pas la seule. Le niveau de la sécurité globale est insuffisant. Internet a 30 ans et, pour revenir à l'exemple helvétique, ce n'est que depuis juin 2019 que la Confédération détient un délégué à la cybersécurité en la personne de Florian Schütz. I

Il faut changer les mentalités et se donner les moyens financiers pour investir dans la cybersécurité. Il est temps d'accélérer le mouvement et de décliner les bonnes pratiques à toutes les échelles.



Qui se cache derrière les cyberattaques?

Des «acteurs cybermalveillants», qu'il ne faut surtout pas confondre avec les hackers. Cet anglicisme décrit simplement des personnes curieuses, qui souhaitent comprendre le fonctionnement des choses. Et la cybersécurité a besoin de leurs compétences et de leur créativité pour contrer le problème.



Je dirais qu'il existe à ce jour quatre principales catégories d'acteurs cybermalveillants.

Premièrement, il y a les «cybercriminels». Ce sont des groupes de personnes, organisées comme dans une entreprise, et elles vont chercher à piéger pour voler de l'argent. Cette pratique reste très lucrative.

Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle les «hacktivistes». Ce sont des personnes, qui appartiennent à un groupe aux valeurs extrêmes. Là nous sommes plutôt dans de la manipulation d'opinion, dans l'orientation politique.

Troisièmement, 33% des piratages connus viennent de «personnes internes», qui nuisent de façon intentionnelle ou pas à leur organisation.

Enfin, dans plus de 46% des cas, ce sont des États qui attaquent d'autres États et ça c'est une réalité moins visible mais nous vivons en pleine cyberguerre.

En lien avec la cybersécurité La Suisse serait inconsciente de l'urgence en matière de cybersécurité Link zum Artikel Les Suisses sur le podium de la pollution électronique mondiale Link zum Artikel Refus de l’e-ID: la Suisse a un problème avec le numérique Link zum Artikel Facebook veut s'éloigner du débat politique Link zum Artikel