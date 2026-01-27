Le 20 Heures de France 2 a diffusé une séquence exclusive, tournée 15 jours avant le drame de Crans-Montana, au bar Constellation. Vidéo: twitter

«Un problème mortel» identifié au Constellation juste avant l'incendie

Dans une séquence exclusive diffusée par le 20 Heures de France 2, un serveur du Constellation échange avec Jacques Moretti au sujet d’une réparation en urgence avec «des queues de billard et des serviettes».

Plus de «Suisse»

Un mois après la tragédie de Crans-Montana, la mousse acoustique qui est à l’origine de l’incendie est à nouveau épinglée par un témoignage accablant. Dans une vidéo obtenue par les journalistes du 20 Heures de France 2, on découvre que la structure phonique, que Jacques Moretti dit avoir achetée chez Hornbach, se décollait par plaques, quinze jours seulement avant le drame.

Dans cette séquence diffusée lundi soir, l’un des serveurs du Constellation échange des messages vocaux et des vidéos à propos d’une urgence qui concerne le plafond du bar. Armés de queues de billard et de serviettes en papier, le salarié et son patron avaient manifestement dû recoller huit «plaques de mousse», avec les moyens du bord.

Plus tard, l’employé enverra des vidéos du résultat peu probant à Jacques Moretti.

Voici un extrait de l’échange:

Jacques Moretti Ouais, ça a l’air pas mal. Enlève les autres s’il te plaît.

L’employé du bar Y a que là où j’ai l’impression que ça n’a pas trop pris (...) Il faudrait peut-être remettre de la mousse, là

Jacques Moretti Tu vois Gaëtan, si ça tombe... j’ai mis une mousse que je ne connais pas. Dis-moi si c’est bon. Dis-moi si elle ne tombe pas.

L’employé en question s’appelle Gaëtan. Il a été blessé durant l’incendie et se trouve toujours à l’hôpital. Son avocat est «scandalisé», selon France 2, qui a obtenu son témoignage:

«Ce problème cardinal, crucial et mortel, aux yeux des exploitants, ça devenait complètement accessoire. Humainement, c’est inadmissible» Me Jean-Claude Diguicelli, avocat de la famille de Gaëtan

Comme le rappelle le document du 20 Heures, Jacques Moretti, qui est désormais en liberté sous caution, avait assuré durant son audition que la mousse ne «présentait pas de dangerosité» et qu’il l’avait «testée».

(fv)