«Un problème mortel» identifié au Constellation juste avant l'incendie
Un mois après la tragédie de Crans-Montana, la mousse acoustique qui est à l’origine de l’incendie est à nouveau épinglée par un témoignage accablant. Dans une vidéo obtenue par les journalistes du 20 Heures de France 2, on découvre que la structure phonique, que Jacques Moretti dit avoir achetée chez Hornbach, se décollait par plaques, quinze jours seulement avant le drame.
Dans cette séquence diffusée lundi soir, l’un des serveurs du Constellation échange des messages vocaux et des vidéos à propos d’une urgence qui concerne le plafond du bar. Armés de queues de billard et de serviettes en papier, le salarié et son patron avaient manifestement dû recoller huit «plaques de mousse», avec les moyens du bord.
Plus tard, l’employé enverra des vidéos du résultat peu probant à Jacques Moretti.
Voici un extrait de l’échange:
Voici la séquence de France 2:
🇨🇭 Révélations sur le plafond de mousse à Crans Montana : vidéos exclusives et accablantes où on entend la voix du propriétaire Jacques Moretti évoquer avec un de ses salariés les réparations à faire 2 semaines avant l’incendie. #JT20h pic.twitter.com/dCK2bFE7cK— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 26, 2026
L’employé en question s’appelle Gaëtan. Il a été blessé durant l’incendie et se trouve toujours à l’hôpital. Son avocat est «scandalisé», selon France 2, qui a obtenu son témoignage:
Comme le rappelle le document du 20 Heures, Jacques Moretti, qui est désormais en liberté sous caution, avait assuré durant son audition que la mousse ne «présentait pas de dangerosité» et qu’il l’avait «testée».
(fv)