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Des F/A-18 suisses participont à un exercice de l'Otan en Grèce

Un avion F/A-18 se prepare a decoller de la piste lors d&#039;une conference de presse de Skyguide sur la securite dans l&#039;espace aerien suisse le mercredi 23 juillet 2025 au Swiss Aeropole de Pay ...
La Suisse envoie ses avions de combat F/A-18 en Grèce (illustration).Image: KEYSTONE

L'armée suisse va déployer des F/A-18 en Grèce

La Suisse participe à un exercice militaire de l’Otan en Grèce avec cinq F/A-18, aux côtés de neuf pays et plus de 1500 militaires.
04.05.2026, 11:2304.05.2026, 11:23

Dans le cadre du Paternariat pour la paix de l'Otan, la Suisse participe à l'exercice multinational «Tiger Meet». Les Forces aériennes suisses sont représentées sur place à Araxos (Grèce) par cinq avions de combat F/A-18.

Du 4 au 15 mai, la Suisse sera aux côtés de douze escadrilles venues de neuf pays, a annoncé lundi la Confédération dans un communiqué.

Les Suisses pourraient voter sur l'achat des F-35

Cet exercice, qui se déroulera dans des scénarios proches de la réalité, a pour but de comparer et de perfectionner les capacités militaires des différentes forces. Il s'agit aussi d’améliorer «les capacités de défense transnationales et de développer l’interopérabilité entre les pays de l’OTAN et les pays partenaires».

Plus de 50 avions de combat et 1500 personnes sont attendues. (jah/ats)

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