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Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Le dossier des F-35 n&#039;a pas fini de faire couler de l&#039;encre en Suisse.
Nouveau soulèvement contre le F-35 (image d'illustration).Image: Imago

Les Suisses pourraient voter sur l'achat des F-35

Une initiative veut forcer la Confédération à renoncer à l'acquisition des avions de combat américains. Elle est soutenue par plus de 220 personnalités.
28.04.2026, 10:4828.04.2026, 11:34

L'Association citoyenne «Non aux F-35» lance une initiative populaire en vue d'annuler le contrat des avions de combat américains. Pour le comité, le bombardier est «totalement inadapté» et coûte «beaucoup trop cher». La collecte de signatures débute mardi.

La Chancellerie fédérale a publié mardi le texte de l'initiative dans la Feuille fédérale. Celui-ci indique que la Confédération doit renoncer à l'acquisition des avions américains F-35. Le budget de l'armée sera adapté en conséquence.

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Le projet veut que la Constitution suisse soit modifiée comme suit:

«1. La Confédération n’achète pas d’avions de combat de type F-35.

2. Le budget de l’armée est adapté en conséquence.

3. La présente disposition cesse de produire effet le 1er janvier 2040»

Quel prix pour résilier le contrat?

Selon le comité, l'initiative est soutenue par plus de 220 personnalités «qui se sont déclarées favorables à cette démarche», après le retrait de l'initiative «Stop-F-35» en 2022. En août 2022, l'Alliance de gauche avait décidé de retirer son texte après la signature du contrat d'acquisition de 36 avions de combat.

L'Association indique avoir interpellé la Confédération sur le montant, l'échéance et la résiliation du contrat d'achat des avions. Le délai pour la récolte des signatures est fixé au 28 octobre 2027. (jzs/ats)

Alors, pour ou contre cette initiative?
Au total, 90 personnes ont participé à ce sondage.
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