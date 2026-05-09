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Une Suissesse gravement blessée en wingsuit en Autriche

Une Suissesse gravement blessée en wingsuit en Autriche

A base jumper with a wingsuit leaping off a platform to the valley, below Muerren, in the Lauterbrunner region of the Bernese Oberland, Switzerland, on December 17, 2024. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Une Suissesse s'est grièvement blessée lors d'un accident de wingsuit (image d'illustration).Image: KEYSTONE
Une Suissesse de 32 ans et une Allemande de 48 ans se sont percutées lors d'un vol en wingsuit à Hohenems (Autriche). Les deux sont gravement blessées.
09.05.2026, 21:2809.05.2026, 21:28

Deux adeptes de wingsuit se sont percutées en plein vol avant de s'écraser samedi à Hohenems, en Autriche. Elles sont gravement blessées. Il s'agit d'une Allemande de 48 ans et d'une Suissesse de 32 ans, qui faisaient partie d'un groupe de 15 parachutistes. La jeune femme de 32 ans aurait percuté son aînée lors d'un virage à droite.

La Suissesse a perdu connaissance lors de la collision. Comme elle ne pouvait plus ouvrir son parachute elle-même pour atterrir, le système d’ouverture automatique s’est déclenché. Lors de sa chute, elle a touché une ligne à haute tension et est tombée dans le Rhin. Deux nageurs l'ont ramenée sur la rive, où elle a été prise en charge par les secours.

La femme de 48 ans a brièvement perdu connaissance après la collision. Elle a certes réussi à déclencher elle-même son parachute, mais sans pouvoir atterrir correctement. Elle aussi a frôlé une ligne à haute tension, avant de heurter le sol d'une hauteur de dix mètres. Ses jours ne sont pas en danger. Selon la police, le groupe a sauté d’un avion à environ 4000 mètres d’altitude. (btr/ats)

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