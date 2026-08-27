Après les terribles crues au Népal, une Suissesse retrouvée vivante. Keystone

La Suissesse portée disparue au Népal a été retrouvée vivante

Portée disparue après les violentes crues qui ont frappé le Népal, une ressortissante suisse a été retrouvée vivante avec plusieurs dizaines d’étrangers.

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Après la crue soudaine qui a frappé la région située entre le Népal et la Chine, les autorités népalaises du tourisme avaient signalé la disparition d’une ressortissante suisse. Celle-ci a apparemment été retrouvée vivante, selon un récent communiqué.

Trente autres ressortissants étrangers ont également été retrouvés et secourus. Ils viennent d’Inde, d’Italie, de Bulgarie, des Etats-Unis, de Corée du Sud et de Russie. La nationalité de certaines personnes reste encore inconnue.



Au total, 667 personnes sont toujours portées disparues. La plupart sont de nationalité indienne ou népalaise.

La Confédération ne savait rien

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ne disposait auparavant d’aucune information faisant état de ressortissants suisses blessés ou décédés. Des vérifications sont en cours.

Une vingtaine de personnes en voyage se sont actuellement enregistrées sur l’application Travel Admin. Environ 120 autres sont inscrites au registre des Suisses de l’étranger. Les ressortissants helvétiques présents sur place sont invités à suivre les consignes des autorités locales.

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Mercredi, d’immenses coulées de boue et de roches ont ravagé la région montagneuse située entre le Népal et le sud-ouest du Tibet. Elles ont semé la désolation le long de la rivière Bhote Koshi jusqu’au centre du Népal.

L’origine de la crue fait encore l’objet d’investigations. Après une première analyse d’images satellites, l’autorité népalaise chargée de la gestion des catastrophes estime toutefois qu’une avalanche glaciaire pourrait avoir bloqué un affluent de la Bhote Koshi prenant sa source sur les hauts plateaux tibétains, rapporte le «Kathmandu Post». Un lac temporaire se serait alors formé avant de déborder. Une vague composée d’eau, de glace et de débris aurait ensuite dévalé le cours d’eau jusqu’au Népal. (jah/ats)