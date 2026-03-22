Ce Suisse n'aurait jamais dû monter dans ce taxi à Istanbul
Trois morts dans un grave accident de taxi à Istanbul vendredi, dont un ressortissant suisse. Le DFAE a confirmé l'information dimanche.
Trois personnes, dont un ressortissant suisse, ont trouvé la mort vendredi matin à Istanbul dans un grave accident de taxi. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé dimanche une information du Blick.
Le consulat général de Suisse à Istanbul est en contact avec les autorités compétentes sur place. Le DFAE apporte son soutien aux proches dans le cadre de la protection consulaire. Aucune autre information n'est divulguée pour des motifs de protection de la personnalité.
Selon le Blick, qui se base sur le portail d'information Haberler, le chauffeur de taxi aurait perdu le contrôle de son véhicule sur la route en direction d'Ankara. Trois personnes sont décédées et une est grièvement blessée. (sda/ats)
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