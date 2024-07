Certains parents tombent en dépression à cause du sexe de leur bébé

Garçon ou fille? Pour certains, le genre revêt une importance primordiale. Image: Shutterstock

Cette psy parle avec des parents déçus par leur bébé

La psychologue Annina Mäder traite dans son cabinet les futurs parents qui s'interrogent sur le sexe de leur enfant. Certains en deviennent malades.

Annika Bangerter / ch media

En Suisse et dans l'UE, le choix du sexe par fécondation artificielle est interdit. De nombreux couples voient toutefois leur souhait explicite d'avoir un embryon féminin ou masculin exaucé dans le nord de Chypre.

Deux femmes ont témoigné de leur déception lorsqu'elles attendaient un deuxième et respectivement un troisième fils. Ce phénomène s'appelle «Gender Disappointment». Annina Mäder est psychologue et s'est spécialisée dans les questions liées au désir d'enfant, à la grossesse et à la naissance. Elle traite également les parents qui ont des doutes sur le sexe de leur enfant.

Lorsqu'un couple suisse se rend à l'étranger pour choisir le sexe de son enfant, il veut presque toujours une fille. Comment expliquez-vous cette préférence?

Annina Mäder: En effet, j'observe également cette préférence pour les filles dans mon travail thérapeutique. La raison est que les filles sont encore considérées comme plutôt sages, adaptées et calmes, et qu'elles réussissent à l'école. De nombreux parents pensent qu'il est plus facile d'élever une fille qu'un garçon.

«J'entends souvent des hommes dire qu'ils souhaitent une fille parce qu'ils ne sont pas en concurrence avec elle»

En revanche, l'idée d'une relation de rivalité est souvent associée à un garçon chez les pères. A cela s'ajoutent pour chaque couple des facteurs personnels, culturels, sociaux ou familiaux qui renforcent souvent en plus le désir d'un sexe particulier.

Les stéréotypes ont donc un impact fort?

Oui. Par exemple, les femmes disent très souvent qu'elles veulent une fille parce qu'il y a de beaux vêtements pour filles et parce qu'elles peuvent leur faire des coiffures. Ou qu'elles souhaitent une meilleure amie avec qui elles pourront plus tard prendre un café et faire du shopping. L'idée est généralement qu'une fille sera plus proche de sa maman qu'un fils, surtout à l'âge adulte. Cela va jusqu'à la conviction qu'avec une fille, les parents auront plus tard une relation plus étroite avec leurs petits-enfants qu'avec un garçon. Il n'existe toutefois aucune preuve de ces idées.

Quelle est l'influence des expériences personnelles?

C'est ce qui joue le plus grand rôle dans la désapprobation du genre. C'est du moins ce que j'ai constaté dans mon travail. Les femmes citent très souvent le fait qu'elles ont grandi sans frère et se sentent donc plus proches des filles comme raison de leur souhait d'avoir une fille.

«La relation avec la mère joue également un rôle important. De nombreuses femmes souhaitent une fille parce qu'elles ont eu une relation très proche avec leur propre mère et qu'elles souhaitent que leur enfant en fasse de même.»

Ou alors, elles ont eu une relation difficile avec leur mère et souhaitent que cela s'améliore avec leur fille.

Les spécialistes débattent pour savoir si la profonde déception quant au sexe de l'enfant est plutôt due à des problèmes psychologiques ou à des circonstances socioculturelles. Comment voyez-vous les choses?

Spontanément, je dirais que l'origine de la déception liée au genre est, dans la plupart des cas, à rechercher dans des circonstances personnelles et socioculturelles. Pour moi, il est concevable que les personnes qui sont déçues de manière durable et prononcée aient un problème psychique plus profond. Mais cela doit être examiné individuellement dans chaque cas.

Vos patientes ont-elles aussi des difficultés à avoir un fils?

Oui, énormément. J'ai accompagné jusqu'à présent un peu plus de femmes qui ont été déçues d'avoir un fils. En même temps, il y a tout autant de femmes qui auraient souhaité en avoir un et qui sont déçues d'attendre une fille.

Comment cette déception s'exprime-t-elle?

La tristesse et la colère sont souvent associées, auxquelles s'ajoutent généralement des sentiments de honte et de culpabilité. L'intensité des sentiments varie.

«Certaines femmes sont brièvement déçues et peuvent rapidement se reprendre. Mais d'autres tombent dans la dépression»

Pour de nombreuses femmes, la crise est inattendue - parce qu'elles n'étaient pas conscientes de l'importance de leur désir d'avoir une fille ou un garçon. De plus, la fréquence des naissances est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'autrefois, ce qui signifie qu'un couple sait peut-être déjà qu'il n'aura qu'un seul enfant.

Combien de temps cette crise dure-t-elle?

Cela varie beaucoup: d'un bref moment de déception à l'annonce du sexe à une déception durable et très pesante, il y a de tout. Dans la plupart des cas, la déception fait place à la joie au plus tard à la naissance. Il est rare qu'elle aille au-delà. C'est généralement à ce moment-là qu'il est temps de demander de l'aide à un professionnel.

Beaucoup ont honte de leurs sentiments et soulignent, lors de l'entretien, qu'ils savent que la santé de l'enfant est la chose la plus importante.

La honte et la culpabilité surgissent presque toujours. Je trouve important que les personnes concernées puissent parler ouvertement de leurs sentiments difficiles, sans être jugées par leur entourage. Elles n'y peuvent rien.

«Enfin, je trouve que l'affirmation selon laquelle la santé est la chose la plus importante est très problématique. Qu'en est-il des parents qui attendent un enfant malade ou handicapé?»

De plus, cette idée n'aide absolument pas les personnes concernées. Bien au contraire. Elle renforce plutôt les sentiments de culpabilité et de honte.

Comment traitez-vous la déception liée au genre?

Dans un premier temps, il est important pour moi de donner à mes clientes un espace pour déposer leurs sentiments pénibles et de leur montrer que ceux-ci ne sont ni répréhensibles ni dirigés contre l'enfant qu'elles portent dans leur ventre. Ensuite, nous essayons de déterminer ensemble quelles sont les raisons de la préférence pour l'un ou l'autre sexe. Souvent, ce processus conduit à de nouvelles connaissances et donc à un soulagement. Cela permet aussi souvent d'aborder le thème du genre sous un autre angle.

En général, les femmes parlent plus facilement de leur déception. S'agit-il plutôt d'un trait féminin?

Je ne connais pas les chiffres. Mais on sait que ce phénomène n'est pas uniquement féminin.

«Les hommes peuvent tout aussi bien être déçus par le sexe de leur enfant»

En revanche, je pense qu'il est très probable que les hommes en parlent moins et qu'ils recherchent moins de soutien.

Qui est particulièrement vulnérable?

Dans ma pratique, j'observe que de plus en plus de femmes attachent une grande importance au contrôle et qu'elles ont peut-être pu gérer beaucoup de choses dans leur vie passée. Ce n'est pas le cas dans toutes les déceptions liées au genre, mais c'est un schéma fréquent. En principe, une telle déception peut survenir chez chaque femme et chaque homme.