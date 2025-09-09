en partie ensoleillé18°
Palestine: conditions pas réunies pour une reconnaissance suisse

Voici pourquoi le Conseil des Etats n'a pas reconnu la Palestine

Le Conseil des États a rejeté la reconnaissance de la Palestine, jugeant l’absence d’autorité légitime trop problématique.
Les conditions ne sont actuellement pas réunies pour que la Suisse reconnaisse l'Etat de Palestine, estime le Conseil des Etats. Il a refusé mardi de donner suite à une initiative cantonale genevoise en ce sens, par 27 voix contre 17.

Les dernières élections législatives palestiniennes remontent à 2006 et ont été remportées par le Hamas, que le Parlement a décidé en décembre dernier d'interdire pour cinq ans, a rappelé Marco Chiesa (UDC/TI) pour la commission. Aucune autorité n'est en mesure d'assumer la responsabilité de l'Etat et d'assurer la paix et la sécurité en Palestine.

Staenderat Benedikt Wuerth, Mitte-SG, Mitte, spricht zwischen Staenderaetin Isabelle Chassot, Mitte-FR, links, und Staenderat Beat Rieder, Mitte-VS, rechts, in der Debatte &quot;24.092 Wahrung der sch ...
Conseil des Etats (archives, juin 2025).Image: KEYSTONE

Donner suite à ce texte irait en outre à contre-courant de la stratégie du Conseil fédéral, à qui il revient de reconnaître ou non un Etat, a complété le Tessinois.

Si la Suisse veut être crédible par rapport à la solution à deux États, elle doit s'associer au processus en cours de reconnaissance de la Palestine, qui s'inscrit comme un préalable à la paix, a opposé Carlo Sommaruga (PS/GE). «Nous devons donner un signe politique fort et clair à toutes celles et ceux qui ne veulent pas d'une solution à deux Etats», a ajouté Mauro Poggia (MCG/GE), en vain. (jah/ats)

