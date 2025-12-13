La naturalisation ne coûte pas partout la même chose en Suisse

Keystone

Bâle-Ville offrira l'acquisition de la nationalité suisse pour les jeunes et les personnes avec un revenu faible. D'autres villes suivront. Ailleurs, le Jura et Vaud font partie des cantons les plus généreux. Mais partout, la facture dépend des communes.

Plus de «Suisse»

L'obtention de la nationalité pour les personnes de plus de 25 ans ne coûtera bientôt «plus que» 900 francs en ville de Bâle, contre 1750 francs actuellement. Le législatif cantonal a aussi décidé mercredi de réduire les émoluments réguliers.

En novembre, Lucerne avait décidé de réduire les émoluments à 500 francs par personne, par couple et par famille au lieu de 1900 francs en moyenne actuellement pour les personnes seules et 2300 francs pour les couples.

Toujour en novembre, le législatif bernois a, lui, approuvé une motion exigeant carrément la suppression complète des émoluments communaux liés à cette démarche.

En Suisse romande, Vaud et le Jura sont les plus généreux. A l'inverse, se faire naturaliser coûte bien plus cher dans les cantons de Genève, Neuchâtel et Fribourg. (ats)