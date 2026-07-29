Urs Loher, patron de l'armement suisse, et le drone ADS 15 de fabrication israélienne qui a accumlé les couacs techniques et financiers. Image: montage watson

La Suisse snobe l'Ukraine au nom de la neutralité, mais pas Israël

Alors que la Suisse invoque sa neutralité pour exclure toute coopération militaire avec l'Ukraine, le chef d'Armasuisse s'est rendu discrètement en Israël. Un déplacement qui intervient tandis que plusieurs projets helvétiques menés avec des partenaires israéliens accumulent retards et surcoûts.

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Le chef de l'armement suisse, Urs Loher, s'est rendu discrètement en Israël les 13 et 14 juillet pour rencontrer des représentants du ministère israélien de la Défense et de l'industrie de l'armement, rapporte Le Temps. Un déplacement qui suscite des interrogations alors que la Suisse invoque sa neutralité pour exclure toute coopération militaire avec l'Ukraine, mais poursuit ses partenariats avec Israël.

Selon Armasuisse, aucun nouveau contrat n'a été signé, mais le Département de la Défense reste délibérément vague sur les interlocuteurs du patron de l'armement helvétique:

«Pour des raisons de sécurité, ainsi que pour protéger la vie privée des personnes concernées et préserver la confidentialité, aucune autre information ne sera communiquée sur les personnes concernées ou leurs fonctions.» Lea Ryf, porte-parole d’Armasuisse, au Temps.

Les discussions auraient notamment porté sur plusieurs programmes d'acquisition en cours ainsi que sur les technologies israéliennes de lutte anti-drones, écrit le quotidien genevois.

Une différente neutralité pour l'Ukraine et Israël

Interrogée par Le Temps sur une éventuelle coopération avec l'Ukraine, devenue une référence mondiale dans le développement de drones et de systèmes anti-drones depuis le début de l'invasion russe, Armasuisse répond qu'il n'existe actuellement aucune coopération en matière d'armement avec Kiev.



L'Office explique que les acquisitions doivent respecter les règles suisses en matière de neutralité ainsi que les dispositions légales applicables. En revanche, Israël demeure un partenaire industriel de la Suisse dans le domaine de l'armement, malgré les fâcheux ennuis rencontrés avec divers projets.

Ce choix intervient alors qu'Israël est engagé sur plusieurs fronts militaires, notamment en Syrie, au Liban, contre l'Iran et évidemment à Gaza. De son côté, la Cour internationale de justice (CIJ) a estimé qu'il existait un risque plausible de génocide à Gaza et a ordonné à plusieurs reprises des mesures conservatoires à l'encontre d'Israël.

Si les juges ne se sont toutefois pas encore prononcés sur le fond de l'affaire et n'ont pas établi formellement qu'un génocide était en cours, cette différence de traitement entre Israël et l'Ukraine alimente les critiques sur la cohérence de la politique de neutralité de la Suisse et sur le choix de ses partenaires en matière d'armement. (hun)