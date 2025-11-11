Drones israéliens: la Suisse revoit le contrat et y inclut un avertissement

Le ministère de la Défense a signé un avenant avec Elbit Systems, lequel prévoit des pénalités contractuelles contre le groupe d’armement israélien. Tous les drones doivent être opérationnels d’ici fin 2026. D'autres projets d'armement suscitent des questions.

Christoph Bernet / ch media

L’approvisionnement de six drones de reconnaissance de type Hermes, fabriqués par Elbit Systems, est une longue et douloureuse saga pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). En 2008, le projet d’acquisition baptisé ADS 15 est lancé, en 2015 le Parlement suisse approuve le crédit correspondant, et en 2019 les drones auraient dû être déployés.

Mais à ce jour, ce n’est toujours pas le cas. Seulement cinq des six drones commandés sont désormais en Suisse, et trois d’entre eux ont été remis aux Forces aériennes pour des premiers vols tests.

Un drone Hermes 900 HFE dans son hangar à Emmen. Keystone

Toutefois, leur fonctionnalité ne correspond pas aux attentes initiales de la Suisse. L’été dernier, le ministre de la Défense Martin Pfister envisageait même d’abandonner purement et simplement le projet.

Après un examen approfondi des différentes options, le DDPS a décidé en septembre de maintenir l’acquisition. Mais à la condition de renoncer à trois fonctions:

Le système automatique d’évitement «Detect and Avoid» développé par l’entreprise fédérale RUAG. Le système de dégivrage. Le système de décollage/atterrissage autonome sans GPS.

Deux drones seront remplacés

Après de nouveaux entretiens, la semaine dernière, avec des représentants d’Elbit Systems en Israël, cette interminable histoire devrait enfin trouver son dénouement fin 2026. D’ici là, les six drones devront être livrés et pleinement opérationnels. Dans les six prochains mois, les Forces aériennes prévoient d’effectuer les premiers déploiements pour la surveillance aux frontières.

Comme l’a expliqué le directeur général de l’armement, Urs Loher, lors d’une conférence de presse ce lundi, le groupe israélien s’est engagé dans le cadre de l’avenant contractuel à prendre à sa charge les coûts fixes du contrat de service pour neuf ans (au lieu des huit initialement prévus). L’entreprise remplacera également deux des drones déjà livrés, pour lesquels on ne savait pas s’ils atteindraient un jour les exigences de navigabilité requises.

«Si Elbit Systems manque un nouveau délai, nous suspendrons nos paiements et une pénalité contractuelle s’appliquera» Urs Loher, directeur général de l’armement

Les accords de plafonnement des coûts à près de 300 millions de francs suisses seront respectés. Les frais compensatoires et les éventuelles pénalités se chiffreront en dizaines de millions. Urs Loher a affirmé:

«ADS 15 n’incarne pas l’échec d’un projet d’armement, mais une organisation capable de tirer les leçons de ses erreurs. Notre objectif est de disposer d’un système réellement opérationnel, et non d’un programme brillant uniquement sur papier.»

Un seul projet majeur passe au «vert»

Grâce à l’accord obtenu, le projet ADS 15 est passé, dans le rapport trimestriel du DDPS sur les projets majeurs, du rouge («pas conforme à la planification») au jaune («temporairement non conforme à la planification»).

Ce rapport pour le 3e trimestre 2025 recense six projets critiques:

La télécommunication de l’armée (TC A).

La nouvelle plateforme de digitalisation (NPD).

Le programme Air2030 avec ses quatre sous-projets: les prochains avions de combats, la défense sol-air de longue portée, le système de conduite ainsi que la modernisation du radar de surveillance secondaire monolithique.

avec ses quatre sous-projets: les prochains avions de combats, la défense sol-air de longue portée, le système de conduite ainsi que la modernisation du radar de surveillance secondaire monolithique. Le réseau de données sécurisé plus (RDS +).

Les nouveaux systèmes de production swisstopo (NEPRO).

Le système de drones de reconnaissance 15 (ADS 15).

Sur les neuf projets au total (dont quatre sont des sous-projets d’Air2030), un seul est au vert au 3e trimestre 2025: la modernisation des radars de surveillance, comme lors du trimestre précédent.

Sept projets sont actuellement au jaune. Le programme de défense sol-air de longue portée a connu un recul, passant du vert au jaune. En cause: l’annonce faite, cet été par les Etats-Unis, selon laquelle les cinq systèmes Patriot commandés par la Suisse seraient finalement livrés à l’Ukraine, ce qui retardera la livraison destinée à la Suisse.

Deux projets sont classés «rouge»: Nepro et TC A. Si Nepro (réd. programme de topographie) est techniquement sur la bonne voie, le financement de la seconde moitié du projet n’est pas clarifié, le Parlement n’ayant pas accordé de crédit.

Radios d’Elbit Systems sur la sellette

Côté télécommunication de l’armée (TC A), cela devient critique. Le projet accuse un retard estimé à trois ans, jusqu’en 2035, selon les dernières données.

Dans le projet TC A, Elbit Systems joue à nouveau un rôle central: l’entreprise doit fournir les radios. Comme l’a précisé le chef de projet Stefan Brönimann, nombreux sont les problèmes de hardware déjà résolus, mais la question reste entière côté logiciel: Elbit Systems sera-t-elle en mesure de répondre aux exigences? Les premiers indicateurs sont prudemment optimistes. Des tests approfondis prévus en mars apporteront de la clarté. Si ceux-ci sont insatisfaisants, un abandon pourrait être envisagé.

Enfin, le DDPS a annoncé lundi quelles entreprises assureront la gestion externe des risques et de la qualité pour ses principaux projets, comme annoncé par le ministre Martin Pfister en août. L’objectif: davantage de transparence dans la gestion des projets, des décisions mieux justifiées et une utilisation efficace des ressources.

Les prestataires retenus sont Amstein + Walthert Progress AG, Mabuco GmbH et APP Unternehmensberatung AG. Le plafond de coût pour les trois contrats est fixé à 5,7 millions de francs pour la période 2026-2037. Le montant final dépendra du nombre exact de mandats confiés à ces entreprises.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich