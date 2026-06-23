Israël poursuit son génocide à Gaza, alertent les enquêteurs de l'Onu

Après un premier rapport mandaté par l'Onu alertant sur un génocide en cours à Gaza, ce second rapport arrive aux mêmes conclusions et étudie plus précisément les actions d'Israël contre les enfants gazaouis.

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Le génocide continue dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu depuis octobre dernier, notamment contre les enfants, selon les enquêteurs onusiens. L'intensité et la nature systématique des activités militaires israéliennes se sont poursuivies malgré la trêve, expliquent-ils.

La Commission d'enquête internationale sur les territoires palestiniens avait affirmé l'année dernière qu'un génocide était perpétré dans la bande de Gaza. Dans un rapport mardi à Genève, elle relaie des décès et des blessures «sans précédent» depuis pour les enfants palestiniens.

Cette photo, prise il y a un an, montre les ravages d'Israël sur la Bande de Gaza. Image: AFP

«Les preuves montrent que les enfants palestiniens ont été délibérément ciblés et tués par les forces de sécurité israéliennes», affirme le président de la Commission, Srinivasan Muralidhar. Et d'accuser l'Etat hébreu de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, méprisant le cessez-le-feu et le droit international.

«Il y a des exécutions et des dommages systématiques contre les enfants» depuis octobre 2023, a expliqué à la presse le président. Un autre membre de la commission, Christopher Sidoti, ajoute:

«Chaque norme internationale a été violée par les autorités israéliennes contre les enfants palestiniens.»

Dizaines de milliers d'enfants tués par Israël à Gaza

Selon la Commission, au moins 20 000 enfants ont été tués en près de trois ans. Et deux fois plus ont eux été blessés. Plus de 150 décès sont liés à de la malnutrition. Et plus de 1000 amputations ont été menées.

Les enfants sont victimes de blessures importantes, de la séparation, de déplacements forcés, de famine ou encore de manque d'accès à l'éducation et la santé. Ils ont été arrêtés et torturés dans les centres de détention, sans indication où ils se trouvaient pour leurs proches. Des violences sexuelles ont aussi été observées. Et le manque de grossesses non abouties a augmenté en raison des attaques contre les centres de santé.

La destruction de l'«éducation» et de la «santé» des enfants est «irréversible», dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie, affirme encore le président. Il appelle à davantage protéger ces personnes.

Rapport rejeté comme «scandaleux» par Israël

Au total, l'Onu parle de plus de 260 enfants tués depuis la trêve, soit au moins un par jour. Mais des centaines d'autres ont aussi été blessés par les frappes menées par l'Etat hébreu et des centaines attendent eux leurs évacuations médicales.

Selon les trois enquêteurs, Israël est également responsable de crimes de guerre contre les enfants en Cisjordanie. La Commission demande à l'Etat hébreu de mettre un terme à ses violations et ses crimes. Elle a identifié des unités militaires qui ont mené ces exactions et souhaite que les responsables soient poursuivis.

Comme toujours, Israël a rejeté les déclarations de la Commission. Le rapport est «scandaleux», a estimé sur les réseaux sociaux la mission israélienne à l'Onu à Genève. (ats/hun)