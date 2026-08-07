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L'Italie a un nouvel ambassadeur en Suisse

Luca Sabbatucci
Luca Sabbatucci.Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali - Parigi

L'Italie a un nouvel ambassadeur en Suisse

Luca Sabbatucci succède à Gian Lorenzo Cornado, dont la fin du mandat avait été marquée par l'incendie de Crans-Montana. Ses critiques récurrentes avaient passablement tendu les relations entre la Suisse et l'Italie.
07.08.2026, 13:3107.08.2026, 13:31

L'Italie a désigné son nouvel ambassadeur en Suisse. Luca Sabbatucci, actuel ambassadeur auprès des organisations internationales à Paris, succède à Gian Lorenzo Cornado, qui a pris sa retraite.

Dans un communiqué publié vendredi, le député Simone Billi, représentant des Italiens de l'étranger et président du comité sur les Italiens dans le monde, salue «avec joie» la nomination de M. Sabbatucci, un diplomate de 63 ans «d'une grande expérience».

Pour l'élu de la Ligue, établi dans la région zurichoise, le ministère des affaires étrangères a fait «le bon choix (...) pour soigner les relations importantes avec notre voisin helvétique».

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M. Cornado était ambassadeur d'Italie à Berne depuis septembre 2023. Son mandat à Berne a été marqué par l'incendie de Crans-Montana (VS) le 1er janvier dernier. Quelques heures à peine après le drame, il s'était rendu dans la station valaisanne et s'était entretenu avec le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard.

Tensions

Ses critiques récurrentes sur la procédure ont passablement tendu les relations entre la Suisse et l'Italie. Le 24 janvier, les autorités transalpines l'avaient par ailleurs rappelé à Rome pour marquer leur désapprobation sur l'enquête menée par les autorités valaisannes sur l'incendie. Il n'était revenu à Berne qu'en avril.

Dans un entretien accordé fin juin à Keystone-ATS, M. Cornado avait toutefois affirmé que «la page est tournée». En six mois, la justice valaisanne «a accompli le travail que l'on réalise habituellement en un an, m’ont dit les avocats. Je ne peux qu’en remercier la procureure générale, son adjointe et leur équipe», avait-il ajouté. (ats)

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