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Touchés par balle, un père et son fils sont morts à Lauperswil

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsu ...
Les faits se sont déroulés dans un immeuble à Lauperswil, dans le canton de Berne (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Touchés par balle, un père et son fils sont morts en Suisse

Deux hommes sont morts à Lauperswil (BE) en début de semaine. La piste d’un homicide est privilégiée.
30.09.2026, 14:2630.09.2026, 14:26

Deux hommes, un père et son fils, sont morts après avoir été retrouvés lundi soir dans un immeuble à Lauperswil (BE), tous deux atteints par balle. Les enquêteurs privilégient à ce stade l’hypothèse d’un homicide suivi d’un acte sans intervention d’un tiers.

La police cantonale bernoise a été alertée lundi vers 20h50 après la découverte d’un homme sans vie dans le bâtiment. A leur arrivée, les secours ont trouvé deux personnes. Le premier homme, un Suisse de 49 ans domicilié dans le canton de Berne, était déjà décédé.

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Son père, âgé de 84 ans et également domicilié dans le canton, était grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a été héliporté par la Rega à l’hôpital dans un état critique. Il y est décédé mardi matin, annonce mercredi la police bernoise.

Les deux hommes présentaient des blessures par balle. Une arme à feu a été saisie sur place. Selon les premiers éléments de l’enquête, les autorités privilégient l’hypothèse d’un homicide suivi d’un acte sans intervention d’un tiers, possiblement un suicide. (jzs/ats)

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