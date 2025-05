Luca Hänni, Clint Capela et Nathalie Albin-Jacobs appartiennent aux plus riches des jeunes Suisses. Image: watson

Voici les jeunes suisses les plus riches

Entre héritages colossaux, carrières sportives fulgurantes ou start-up à succès, ces Suisses de moins de 40 ans affichent des fortunes impressionnantes. Tour d’horizon de nos «rich kids» nationaux.

La Suisse est une terre de millionnaires. 15% de la population résidente suisse détient aujourd’hui un patrimoine à sept chiffres et de nouveaux venus rejoignent chaque année ce cercle très fermé. Le magazine économique Bilanz a dressé le classement des 100 Suissesses et Suisses les plus riches âgés de moins de 40 ans, qu'ils résident dans notre pays ou qu'ils possèdent un passeport helvétique.

Cette année, seize nouveaux profils font leur entrée dans la liste, remplaçant ceux qui ont atteint la quarantaine, quitté le pays ou vu leur fortune diminuer.

Le classement distingue trois catégories: les entrepreneurs, les héritiers et les stars. Sans surprise, ce sont les héritiers qui concentrent le plus de richesses – mais Bilanz ne retient que ceux qui sont également actifs dans les affaires.

Clint Capela

Clint Capela est le plus riche des jeunes Suisses. Image: KEYSTONE

A 31 ans, le basketteur genevois Clint Capela évolue depuis 2020 en NBA avec les Atlanta Hawks, après six saisons aux Houston Rockets. Il dispose d’un patrimoine estimé entre 50 et 100 millions de francs.

Belinda Bencic

Belinda Bencic a 28 ans. Image: fxp-fr-sda-rtp

Côté féminin, Belinda Bencic, 28 ans, incarne la réussite du sport helvétique. L’une des meilleures joueuses de tennis du pays, elle a accumulé une fortune située entre 10 et 20 millions de francs.

Luca Hänni

Luca Hänni a une fille avec la danseuse Christina Luft, qu'il a rencontrée sur le plateau de l'émission «Let's Dance». Image: KEYSTONE

Parmi les nouvelles têtes de la catégorie «stars», on retrouve le chanteur bernois Luca Hänni, 30 ans, révélé en 2012 par sa victoire à l'émission «Deutschland sucht den Superstar». Depuis, il enchaîne les concerts, les passages télévisés et les contrats publicitaires, notamment avec BMW et Coca-Cola. Ses revenus annuels sont estimés à un million de francs, pour une fortune évaluée entre 5 et 10 millions.

Marc Lemann

Marc Lemann pèse des milliards. Image: facebook

Marc Lemann est le plus riche d'entre tous: 33 ans, fils du milliardaire helvético-brésilien Jorge Lemann, célèbre pour ses rachats de géants comme Burger King, AB InBev ou Heinz.

Il est lui-même impliqué dans les conseils d’administration de plusieurs entreprises familiales, actionnaire de la marque On et investisseur dans le réseau social Strava. Il peut compter sur une fortune comprise entre 3 et 3,5 milliards de francs.

Nathalie Albin-Jacobs

Nathalie Albin-Jacobs est la plus riche des femmes du classement. Image: sevenseascapital.es

Chez les femmes, Nathalie Albin-Jacobs décroche la première place. Agée de 39 ans, elle appartient à la dynastie Jacobs, qui a bâti un empire autour du café. Sa fortune, principalement constituée de parts d’entreprise, est estimée entre 1 et 1,5 milliard de francs.

Hany Rashwan

Hany Rashwan est le plus riche des jeunes entrepreneurs. Image: KEYSTONE

Côté innovation, c’est Hany Rashwan, 35 ans, qui mène. Fondateur de la start-up de cryptomonnaie 21Shares, il aurait bâti une fortune de 500 à 600 millions de francs en quelques années seulement.

Alexandra Lüönd

Alexandra Lüönd est la plus riche des jeunes entrepreneuses. Image: Ladys drive

Quant à la femme la plus riche de la catégorie «entrepreneurs», il s’agit d’Alexandra Lüönd, 38 ans. En 2017, elle co-fonde avec son frère Beauty2Go, un réseau de cliniques esthétiques devenu leader sur le marché suisse. Partie avec un capital de 2000 francs, l’entreprise vaut aujourd’hui de l’or: sa fortune est évaluée entre 20 et 50 millions de francs.

(kek)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder