Jeux vidéo

Une nouvelle édition du festival des Jeux à La Tour-de-Peilz

Cette ville romande se transforme en terrain de jeu géant ce week-end

Le Festival des Jeux revient à La Tour-de-Peilz: trois jours d’animations gratuites et ludiques, du rétro gaming aux projections géantes sur le château.
02.09.2025, 10:0702.09.2025, 10:09
Le Festival des Jeux de La Tour-de-Peilz (VD) revient cette fin de semaine pour une deuxième édition. De vendredi à dimanche, 25 activités ludiques sont proposées dans une douzaine de lieux de la ville.

Jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, cartes à collectionner, bourse aux jeux, escape games et autres jeux extérieurs: il y en aura pour tous les goûts. L'accès au festival est gratuit, mais certaines activités nécessitent une inscription, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué.

Les amateurs de jeux en tout genre ont rendez-vous cette fin de semaine
La deuxième édition du Festival des Jeux met la Tour-de-Peilz en mode ludique.Keystone

Le Musée Suisse du Jeu, co-organisateur de l'événement aux côtés de la biblio-ludothèque ABCDé et de la Ville de La Tour-de-Peilz, proposera également plusieurs animations gratuites, comme des visites «flash» de son exposition actuelle «Planète Jeux» ou une salle d'arcade rétro.

Nouveauté cette année, les murs du château de La Tour-de-Peilz serviront d'écran géant pour deux soirées. Vendredi, un spectacle de projections vidéo illuminera la façade. Le lendemain, c'est une animation géante du jeu «Just Dance» qui permettra au public de danser devant le château.

L'an dernier, pour sa première édition, le festival avait attiré 8000 personnes. (jah/ats)

