Ballotage général dans l'élection au Gouvernement jurassien

Après le dépouillement de 36 communes sur 51, le ministre centriste Stéphane Theurillat conserve la tête de l’élection au Gouvernement jurassien, devant la socialiste Rosalie Beuret Siess.

Roland Moritz, policier administratif, gauche, verse les bulletins de vote de l'urne sur la table des membres du bureau de depoillement, le jour des elections au Gouvernement et au Parlement jurassiens, dimanche, 19 octobre 2025 a l'Hotel de Ville a Moutier. Keystone

La participation s'élève à 31,2% dans la Ville de Moutier qui forme le 4e district jurassien. Les trois ministres sortants, la socialiste Rosalie Beuret Siess, le centriste Stéphane Theurillat et l'indépendant Martial Courtet, font toujours la course en tête après le dépouillement de 49 communes sur 51.

Le 1er tour dimanche de l'élection au Gouvernement jurassien a débouché sur un ballotage général. Les trois ministres sortants terminent en tête: la socialiste Rosalie Beuret Siess, le centriste Stéphane Theurillat et le candidat indépendant Martial Courtet.

Martial Courtet a réussi à se placer dans le trio de tête. «Je voulais ce verdict du peuple». A la demande du comité directeur de son parti, le ministre s'était retiré de la liste du Centre après un audit dénonçant son style de conduite.

Les socialistes réussissent un tir groupé en plaçant trois candidats parmi les cinq premiers avec Raphaël Ciocchi à la 4e place, devançant Valentin Zuber de 15 voix.

Les trois ministres ont toujours fait la course en tête, distançant rapidement les autres candidats. Les deux autres ministres, David Eray (PCSI) et Nathalie Barthoulot (PS), avaient renoncé à briguer un nouveau mandat.

Ce scrutin a revêtu un caractère inédit avec la participation des citoyens de Moutier qui ont pu s'exprimer avant le transfert de la commune dans le canton du Jura.(sda/ats)