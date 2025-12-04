L'immeuble de la Rue de Genève 85 est bien connu des Lausannois. Image: Gooogle street view

L'affaire des «logements fantômes» a rapporté gros à deux Romands

Une massive fraude aux assurances sociales a été révélée ce jeudi dans un immeuble malfamé de Lausanne. Dans l'affaire, le régisseur et le concierge du bâtiment auraient empoché près d'un demi-million de francs.

Kari Kallin / ch media

Plus de «Suisse»

Les autorités vaudoises viennent de lever le voile sur une vaste affaire de fraude à l’aide sociale. Au cœur du dossier se trouve un immeuble lausannois tristement célèbre: le bâtiment sis à la Rue de Genève 85, qui concentre depuis des années la misère urbaine, le deal, la violence, la consommation de drogue, la prostitution, les vols et autres agressions.

L’été dernier, Blick décrivait déjà un quotidien glaçant dans ce bloc, avec notamment des grands-mères qui n’entrent dans la buanderie qu’en groupe, armées de bouilloires, parce que le local est devenu un refuge pour toxicomanes. Mais aussi des retraitées qui ne sortent faire leurs courses qu’avec un couteau dans le sac, ou encore des voisins qui s'équipent de battes de baseball et de spray au poivre pour se sentir en sécurité.

Depuis quelque temps, le Ministère public vaudois, épaulé par les polices municipale et cantonale, enquête sur le trafic de drogue dans ce quartier problématique. Et c’est ainsi qu’il a découvert un tout autre système, tout aussi bien rôdé: une massive fraude aux assurances sociales, sur laquelle le Département cantonal de la santé et de l'action sociale (DSAS) a porté plainte.

Un demi-million de francs dans la poche

Selon les premiers éléments, le régisseur de l’immeuble et le concierge auraient établi de faux baux de location pour 41 personnes, installé leurs noms sur des boîtes aux lettres et relevé leur courrier. En réalité, ces personnes — parmi lesquels 20 couples — n’habitaient pas du tout l'immeuble, mais plutôt ailleurs dans la ville ou dans le canton.

Les couples, originaires d’Erythrée, d’Afghanistan, de Somalie, mais aussi de Suisse, âgés de 29 à 56 ans, faisaient croire aux autorités qu’ils vivaient séparément. Grâce à ces «logements fantômes», ils auraient perçu 1,9 million de francs d’aide sociale entre 2018 et 2025, soit près de 5800 francs par personne et par an.

Le régisseur et le concierge, qui ont passé un temps en détention provisoire, auraient empoché environ un demi-million de francs en commissions. Ils sont poursuivis pour escroquerie, blanchiment d’argent et faux dans les titres.

Les véritables occupants de certaines de ces adresses n’avaient, eux, aucun titre de séjour. Plusieurs sont soupçonnés d’être impliqués dans le trafic de drogue dominé à Lausanne par des réseaux nigérians.

Une opération coup de poing

Dans ce volet, les autorités ont d’ailleurs enregistré un succès récent le 14 mai 2024, soixante policiers ont mené une opération coup de poing dans plusieurs appartements de l'immeuble. Bilan: 39 arrestations, plus d’un kilo de cocaïne saisi et 48 000 francs confisqués.

Deux personnes ont immédiatement fait l'objet d’une ordonnance pénale, quatre ont été placées en détention provisoire et trois transférées dans d’autres cantons pour purger des peines. Les suspects, âgés de 22 à 40 ans et originaires du Nigeria et du Ghana, sont accusés d’alimenter le trafic de cocaïne dans plusieurs villes vaudoises.