Un prêtre jurassien accusé d'actes sur mineur écarté de sa fonction

Un prêtre jurassien a été écarté de son poste après des soupçons d'actes pédophiles. Les faits auraient eu lieu en France, en 2014. Une enquête canonique a été ouverte.

L'évêque de Bâle Felix Gmür a mis mardi un terme à l'engagement d'un prêtre actif actuellement dans le Jura pastoral. Cet homme est soupçonné d'avoir commis des gestes portant atteinte à l'intimité d'un mineur durant l'été 2014 à l'étranger.

Felix Gmür a été informé qu'un signalement de présomption d'abus spirituel et de gestes portant atteinte à l'intimité sur un mineur a été déposé auprès de la justice française à l'encontre de ce prêtre, ont annoncé mardi la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine du Jura (CEC) et le diocèse de Bâle. La victime présumée est de nationalité étrangère.

Enquête canonique

L'auteur présumé dépend actuellement d'un diocèse français. L'évêque de ce diocèse a ouvert une enquête canonique préalable en parallèle de la procédure civile. Par conséquent, Mgr Gmür a décidé de lui retirer sa mission canonique.

La CEC et le diocèse de Bâle, revenant sur une information de RFJ et du Quotidien jurassien, ont précisé:

«Cela signifie que son engagement au service du diocèse de Bâle se termine aujourd'hui»

Engagement contre les formes d'abus

L'exercice public de son ministère sur tout le territoire diocésain prend fin selon les dispositions légales. Son contrat d'engagement auprès de la CEC prend fin selon les dispositions légales. Mgr Gmür a porté les faits à la connaissance du Ministère public jurassien et des autorités romaines.

Les responsables du diocèse de Bâle et de la CEC rappellent dans un communiqué leur engagement commun à prévenir et à lutter contre toutes les formes d'abus et en particulier dans le cadre ecclésial. Ils ajoutent que leurs pensées se tournent vers la victime présumée.

(ats/acu)