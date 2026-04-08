Les infractions numériques ont augmenté d’un quart en 2025 en Suisse. Image: watson

Un faux banquier a piégé trois Romands sur Marketplace

En 2024, un jeune homme originaire d'Afrique a volé des milliers de francs à des Romands en se faisant passer pour un employé de banque sur Marketplace. Il a été condamné.

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Nous sommes en 2024. Deux femmes et un homme originaires du Jura souhaitent vendre des biens sur le site d'annonce en ligne Marketplace. Ils rencontrent un acheteur qui va leur dérober plusieurs milliers de francs.

Données bancaires volées

L'arnaqueur était en réalité un jeune homme venant de Côte d'Ivoire, explique Le Quotidien Jurassien, qui a révélé l'affaire. Comment s'y est-il pris? Il a d'abord demandé les numéros de téléphone des trois Romands avec, comme excuse, la volonté d'utiliser le compte de sa banque en ligne pour payer les objets.

Il leur a ensuite téléphoné en se faisant passer pour un employé de banque Revolut et a obtenu les données de leurs comptes Twint. A la première victime, il demande de remplir un formulaire en ligne dans le but de pouvoir recevoir l'argent. A la deuxième, de verser une centaine de francs avant de recevoir le payement. A la troisième, de payer plusieurs montants dans le but de débloquer sa carte Revolut à lui.

Un procédé qui lui a permis de s'emparer des données bancaires des Jurassiens et d'avoir accès à leurs comptes. En tout, près de 10 000 francs ont été siphonnés, poursuit Le Quotidien Jurassien.

Condamnation pénale

La police jurassienne a réussi à condamner l'arnaqueur pour escroquerie à 60 jours-amende avec sursis durant deux ans et à 900 francs de frais judiciaires. Cependant, puisqu'elle ne sait pas où il habite ni s'il est déjà venu en Suisse, une expulsion du territoire n'a pas pu être prononcée.

«Les infractions numériques ont augmenté d’un quart en 2025, essentiellement sous la forme d’escroqueries», conclut le média. (ag)