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Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands

Face aux menaces visant les élus, les polices cantonales ne restent pas les bras croisés. Tour d'horizon des dispositifs mis en place dans plusieurs cantons romands.

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Les témoignages récoltés auprès de plusieurs conseillères et conseillers d'Etat dressent un tableau saisissant. Frédéric Borloz raconte comment, en pleine manifestation, un individu cagoulé l'a suivi jusqu'à la gare pour lui adresser un geste hostile à travers la vitre du train.

Céline Vara, elle, évoque des années de harcèlement, plus d'une dizaine de plaintes déposées, et des menaces de mort visant sa famille. «Je me sens comme une cible», nous confiait-elle.

Derrière ces récits, un constat s'impose: le climat à l'égard des élus se dégrade. Plusieurs cantons romands ont commencé à en prendre la mesure, en développant des dispositifs spécifiques pour protéger leurs représentants.

En Valais, tout signalement de menace, harcèlement ou cyberharcèlement visant un membre du Conseil d'Etat ou un employé de l'Etat est pris en charge par la Commission cantonale de sécurité. Le traitement opérationnel revient à l'unité de gestion des menaces de la police cantonale, conformément aux articles 26a et suivants de la Loi sur la police cantonale.

Cette unité réunit des inspecteurs, des inspectrices et des psychologues, tous formés selon les standards de l'Institut Suisse de Police. Selon l'évaluation de chaque situation, des mesures organisationnelles, personnelles, techniques ou juridiques peuvent être déclenchées.

Vaud : un protocole similaire

Le canton de Vaud dispose d'une division dédiée au sein de sa police cantonale, composée de gendarmes et d'une juriste. Sa mission: traiter les signalements de personnes menaçantes envers les services étatiques — qu'il s'agisse de l'administration fiscale, du service des curatelles, des autorités judiciaires ou des élus.

Voici le protocole à suivre pour les élus vaudois victimes de harcèlement ou de menace.

Dès qu'un signalement est déposé, chaque cas fait l'objet d'une analyse approfondie: entretiens préventifs, suivi en réseau, et si nécessaire, ouverture directe d'une procédure pénale.

Pourtant, malgré un climat perçu comme plus tendu par plusieurs élus interrogés, la police cantonale tempère: le nombre de cas signalés reste minime et n'a pas augmenté ces dernières années. Un écart entre ressenti et statistiques qui mérite d'être souligné.

C'est comment à Fribourg?

A Fribourg, l'Unité de Gestion des Menaces (UGM) va plus loin qu'une simple cellule policière. Comme le souligne le porte-parole Bertrand Ruffieux, il s'agit d'«un dispositif cantonal reposant sur une collaboration étroite entre les différentes autorités concernées».

L'objectif: identifier les personnes à risque, évaluer leur potentiel de passage à l'acte, proposer des mesures adaptées et désamorcer les situations avant qu'elles ne dégénèrent.

Protection au cas par cas à Genève

A Genève, c'est le détachement de protection rapprochée de la police cantonale qui intervient lorsque des magistrats en font la demande. «Le dispositif ainsi que les moyens engagés sont adaptés aux circonstances propres à chaque situation», explique le porte-parole Henri Martinoni.

Ce mécanisme a notamment été activé en 2022, lorsque la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis avait été intimidée par un membre des Bandidos. Une protection policière avait été mise en place pour l'ancienne maire de Genève.

Si chaque canton a développé sa propre approche, une tendance se dessine: la protection des élus n'est plus considérée comme une question marginale. Des unités spécialisées émergent, les protocoles se formalisent. Reste à savoir si cette dynamique suffira à endiguer un phénomène qui, selon les témoignages, dépasse largement les chiffres officiels.