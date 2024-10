Philippe Maître, chef d'entreprise, et Guy, retraité de chez Swisscom. image: watson

«Ils sont fous!» Le Jura est en colère contre la Poste

La Poste va fermer la moitié de ses offices dans le Jura. Dont celui de Courtételle. Du maire au chef d'entreprise, tous déplorent cette décision.

Plus de «Suisse»

Sébastien Koller, le maire de Courtételle, dans le district de Delémont, avait reçu en juillet un courrier du géant jaune qui l’avait rendu méfiant. Depuis, plus rien. Ce jeudi matin, en découvrant la «une» du Quotidien Jurassien, posée en évidence sur son bureau, il a pris la nouvelle de plein fouet. Sur les dix-sept offices postaux encore en activité dans le canton du Jura, celui de Courtételle fait partie des huit appelés à fermer leurs portes.

«Bien sûr, on le regrette. C’est un service public en moins. Pour une commune de 2773 habitants comme la nôtre, qui a gardé tout son dynamisme, c’est un coup dur» Sébastien Koller

Agé de 41 ans, Sébastien Koller, père de trois jeunes enfants, chef de vente dans une assurance, son emploi à la ville, s’en remet à présent aux Chambres fédérales. Une motion, pour l’heure votée par le seul Conseil national, demande à La Poste de fournir des «éclaircissements» sur sa conception du service public. «Même si elle jouit d’une autonomie de fonctionnement, La Poste n’osera pas mettre en œuvre son plan de fermetures sans savoir ce que le Parlement en pense», espère Sébastien Koller.

Sébastien Koller, maire de Courtételle. image: watson

«C’est un peu un hasard, mais on reçoit cet après-midi (réd: jeudi) à Courtételle deux représentantes de La Poste, qui viennent justement nous en dire plus sur l’avenir de notre office postal. On saura peut-être sur quel pied danser» Sébastien Koller

Qu'en pensent les habitants?

«Ah bah m…», réagit Renée, affligée, qui ne savait pas, pour la poste de Courtételle. Elle tient un magasin de fleurs situé juste en face.

«C’est dommage, pour un village, de fermer une poste. D’autant qu’il y a du monde qui vient dans ce bureau-là. Même de Delémont, parce qu’ici, on trouve des places de parc facilement. Et puis, des personnes, en sortant de la Poste, viennent parfois au magasin.» Renée, fleuriste

Nicole, une cliente réglant son achat à la fleuriste, un bel arrangement piqué dans une coque de courge, s’emporte un peu:

«Je viens d’entendre la nouvelle des fermetures de bureaux de poste dans le Jura, ils sont fous! C’est vraiment la catastrophe» Nicole

Dans cette partie de la vallée de Delémont, la poste de Courtételle est la dernière encore ouverte. Aux alentours, à Châtillon, Rossemaison, Courfaivre et Develier, toutes ont fermé.

Chef d'entreprise attaché au maintien du service public

Philippe Maître est le directeur d’Horia, une entreprise de mécanique de précision installée à Courtételle. Il est venu relever le courrier à la case postale de sa société. Ce patron est attaché à la notion de «service public».

«Un bureau de poste, c’est un service à la population. C’est comme pour les transports publics, ce n’est pas parce que des lignes subissent des baisses de fréquentation qu’il faut les fermer.» Philippe Maître, chef d'entreprise

Philippe Maître, chef d'entreprise. image: watson

Guy, qui habite le village voisin de Châtillon, est un retraité de chez Swisscom. Il est venu poster une lettre. Comme toutes les personnes interrogées ce jour-là devant l’office postal de Courtételle, il s’est déplacé en voiture. «Je ne comprends pas pourquoi ils veulent fermer des postes», dit-il, un brin dépité.

«Si ça ferme à Courtételle, j’irai à Courrendlin» Renée, retraité de chez Swisscom

La Poste promet qu’il n’y aura pas de licenciements. Quant aux activités postales des bureaux touchés par le plan de fermetures, elles seront transférées dans des épiceries ou petits commerces, comme cela se fait ailleurs déjà. Entre autres à Courfaivre, prochain village après Courtételle en direction de Porrentruy et de Delle en France. C'est la boulangerie qui s'en charge. «Mais il y a des marches, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas les franchir», constate une employée de La Poste. Qui note encore:

«Tout dépend de nombre de personnes employées dans ces nouveaux services mixtes. Si c’est une seule personne qui doit à la fois servir les clients en pain et s’occuper du courrier, tout de suite, ça fait beaucoup d’attente et des mécontents dans la file.» Une employée de La Poste

«Dans les commerces, il a moins de confidentialité»

Muriel, gardienne d’enfants à domicile, est de passage à la poste de Courtételle. A Develier, son village de résidence, non seulement, il n’y a plus de poste, mais plus d’agence Raiffeisen non plus, autrement dit, nulle part où retirer de l'argent. A Courtételle, il reste une banque, une Raiffeisen, mais elle n'est pas ouverte à toutes les heures de bureau et le distributeur est fermé la nuit.

«A Develier, c'est le Vis A Vis (réd: un magasin d’alimentation) qui fait office de poste. Ce n’est pas l’idéal. Entre villageois, on se connaît. Il n’y a pas beaucoup de confidentialité, dans ces commerces. On n’a pas forcément envie que les gens dans la queue sachent quel type de colis on vient chercher. Et puis, dans ces commerces qui font poste, il n’y a pas de bancomat, alors qu’on trouve des PostFinance dans tous les offices postaux.»

Muriel à l'intérieur de la poste de Courtételle. image: watson

«Ce n’est pas une question politique gauche-droite»

Les réactions sont unanimes à Courtételle pour déplorer la fermeture annoncée du bureau de poste. Bien sûr, beaucoup aujourd'hui règlent leurs paiements par Internet et envoient des e-mails ou sms à la place de lettres cachetées. Mais tout ne se réduit pas à cela. «Ce n’est pas une question politique gauche-droite, c’est la vie de toute la commune qui est affectée par la disparition d'un bureau de poste», observe le maire Sébastien Koller, du parti du Centre, élu en 2023, succédant à une socialiste.

Le week-end dernier, Courtételle était en fête, la fête annuelle du village. Le monde était au rendez-vous.

«On s’était lancé un défi: que 10% de la population se réunisse pour chanter ensemble. Défi réussi. On a chanté "Dans les yeux d’Emilie", la chanson de Joe Dassin»

Le canton du Jura compte cinquante communes. Demain, seulement neuf d'entre elles, dix en comptant Moutier qui sera jurassienne en 2026, auront un vrai bureau de poste. Dans toute la Suisse, 170 offices postaux devraient être supprimés d'ici à 2028. Il n'en resterait plus alors que 600.