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Fin de l'alerte à la piscine de Moutier

Piscine de Moutier
La piscine de Moutier n'était pas contaminée.Image: DR

Fin de l'alerte à la piscine de Moutier

L'eau de la piscine jurassienne n'était pas contaminée. Elle avait été fermée samedi par précaution.
07.07.2026, 08:3507.07.2026, 08:35

L'eau de la piscine de Moutier (JU) n'est pas contaminée. Les bassins avaient été fermés préventivement la journée de samedi en raison d'une suspicion de contamination bactérienne, après un signalement d'usager.

«Les analyses de l’eau effectuées samedi et dimanche n’ont rien révélé d’anormal. La qualité de l’eau de la piscine peut être qualifiée d’irréprochable», a indiqué la Municipalité sur son site internet.

Contamination possible: cette piscine romande doit fermer

La piscine a été fermée samedi par précaution, à la suite d’un signalement évoquant une présence possible d’une bactérie dans le petit bassin. «Evitant de faire courir le moindre risque aux usagers, les responsables de l’infrastructure ont procédé aux opérations nécessaires pour s’assurer que la baignade ne présente aucun danger», a précisé la Municipalité. (jzs/ats)

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