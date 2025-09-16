assez ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Plus de 2000 objets archéologiques identifiés à Delémont

La future déchetterie de Delémont cachait un trésor archéologique

Plus de 2000 objets datant de 1050 à 650 av. J.-C. ont été découverts. Ils auraient fait un très long voyage pour se retrouver là.
16.09.2025, 12:2816.09.2025, 12:28

Les fouilles menées par la Section d'archéologie et de paléontologie du canton du Jura ont permis d'identifier plus de 2000 objets répartis dans une vingtaine de structures. Répartis sur une surface d'environ 600 m2 sur le chantier de la future déchetterie de Delémont, ils sont datés de 1050 à 650 avant J-C.

Les près de 2000 fragments de poterie retrouvés, auxquels s'ajoutent quelques fragments de parure (fibule en bronze, épingle en fer, bracelets en schiste bitumineux) attestent du caractère domestique de l'occupation des lieux, indique mardi le canton du Jura.

Bord décoré et fragments de panses de récipients en céramique après lavage, remontage et consolidation par le laboratoire de conservation-restauration. Photo OCC-SAP
Bord décoré et fragments de panses de récipients en céramique après lavage, remontage et consolidation par le laboratoire de conservation-restauration.Image: OCC-SAP

Au vu des formes, des décors et de la technique de fabrication des récipients en céramique – montés à la main – les archéologues les apparentent à l’âge du Bronze final (1050-800 av. J.-C.), voire au premier âge du Fer (800-650 av. J.-C.).

Que vont devenir les objets?

Une étude plus poussée permettra de préciser leur datation et de définir leur fonction, mais aussi d’établir les premiers échanges commerciaux avec le reste de l’Europe, alors peu peuplée. Les fragments de bracelets en schiste bitumineux pourraient notamment provenir de la région du Dorset, dans le sud de l’Angleterre, où des carrières de ce matériau et des ateliers de fabrication de ce type de parure ont existé durant cette période.

Fragment de bracelet en schiste bitumineux probablement importé de la région du Dorset, dans le sud de l’Angleterre.
Fragment de bracelet en schiste bitumineux probablement importé de la région du Dorset, dans le sud de l’Angleterre.Image: OCC-SAP

La Confédération a reconnu l'importance du site et a participé financièrement aux fouilles. Les travaux d'investigations archéologiques vont se poursuivre. Les objets retrouvés, très fragiles en raison de leur ancienneté, vont tout d’abord être restaurés et consolidés avant d’être remontés puis étudiés. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Elle se fait agresser dans un tram à Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros
3
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
Voici le salaire des patrons suisses en 2024
Les salaires des chefs des plus grandes entreprises suisses ont continué d'augmenter l'an dernier. Classement.
Les dirigeants des plus grandes entreprises suisses gagnent de plus en plus d'argent. C'est qu'indique Unia ce lundi matin, dans une analyse passant au crible les «salaires colossaux» perçus par les patrons des 39 groupes helvétiques les plus importants. Les résultats sont clairs: l'an dernier, sept CEO ont empoché plus de dix millions de francs.
L’article