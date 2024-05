Le procès en appel contre Tariq Ramadan s'ouvre à Genève

Tariq Ramadan est le petit-fils du fondateur égyptien des Frères musulmans, Hassan el-Banna. Son père Saïd s'était réfugié en Suisse en 1954. Avant de devenir une figure médiatique, et de capter l'intérêt d'une partie de la jeunesse musulmane avec ses discours et son talent oratoire, Tariq Ramadan a enseigné quelques années à Genève. (ats)

Acquitté de viol et de contrainte sexuelle en première instance, l'islamologue Tariq Ramadan, 61 ans, se retrouve à nouveau dès lundi devant les juges à Genève. Le Ministère public et la partie plaignante avaient fait appel du jugement prononcé il y a un an.

Pourquoi le prix des Dafalgan va augmenter de presque 70% en Suisse

Les prix des médicaments sur ordonnance changeront à compter du 1ᵉʳ juillet en Suisse. Zoom sur une réforme réglementaire qui vise à uniformiser les marges pour inciter à la consommation de génériques et biosimilaires.

A l'heure actuelle, plus un médicament est cher, plus la marge de distribution du vendeur est importante. Mais cela ne devrait plus durer. A partir du 1ᵉʳ juillet, les pharmacies, les cabinets médicaux et les hôpitaux recevront une seule et même marge - peu importe qu'ils prescrivent une préparation originale ou un générique.