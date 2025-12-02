Cet «arnaqueur Twint» détounait des parcmètres

bien ensoleillé
Justice

Un arnaqueur Twint condamné pour fraude aux QR codes

Un homme de 45 ans a été condamné pour avoir posé 48 QR codes falsifiés sur des horodateurs en Suisse, détournant des données bancaires.
02.12.2025, 12:4302.12.2025, 12:43

La procureure du canton de Lucerne a condamné un «arnaqueur Twint» à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, désormais définitive. L’homme avait, à Lucerne, Berne et Lausanne, collecté des données de cartes de crédit sur des horodateurs en utilisant au moins 48 QR codes falsifiés.

Selon le communiqué du ministère public publié mardi, le site Internet frauduleux vers lequel conduisait les liens paraissait «trompeusement authentique». La différence avec les étiquettes officielles utilisées pour payer le stationnement était à peine perceptible.

Méfiez-vous des faux codes QR pour les parcmètres.
Méfiez-vous des faux codes QR pour les parcmètres.Image: ville de zurich

Des complices – encore non identifiés – avaient ensuite utilisé les données récoltées. Le condamné les employait pour retirer de l’argent liquide et acheter des cartes liées aux cryptomonnaies.

Le montant total du préjudice s’élève, selon la procureure, à environ 9500 francs. L’arnaqueur avait notamment acheté des stupéfiants grâce à cet argent.

Qui était l'auteur?

Les faits ont été commis par cet homme de 45 ans, originaire de Roumanie, entre la fin 2024 et le printemps 2025. En mai 2025, des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane l’avaient arrêté au poste-frontière d’Allschwil. D’autres autocollants frauduleux avaient été saisis lors de cette interpellation.

La condamnation porte sur des cas répétés de fraude informatique, de tentative de fraude informatique, de multiples falsifications de documents et de blanchiment d’argent. L’homme devra également s’acquitter de plusieurs milliers de francs de frais d’enquête.

Comment éviter ce type d’arnaque

Pour ne pas tomber dans ce genre de fraude, la police recommande aux automobilistes d’utiliser uniquement les applications officielles Twint, Parkingpay et Easypark pour le paiement numérique, et de ne jamais scanner les QR codes avec la caméra du téléphone, mais exclusivement via l’application de paiement. Cela évite toute redirection vers un site frauduleux. (jah/avec ats)

