Patineuse russe blessée aux JO : deux personnes condamnées

La patineuse russe (à droite) et son mari (à gauche) lors du procès (image d'archives). Keystone

Patineuse russe blessée aux JOJ à Lausanne: deux personnes condamnées

Deux techniciens d'une entreprise alémanique ont été condamnés lundi pour lésions corporelles graves par négligence après l'accident subi par une patineuse russe aux JOJ 2020.

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La justice lausannoise a identifié lundi deux coupables à la suite du grave accident d'une patineuse russe lors d'une répétition aux JOJ 2020. Ces deux techniciens d'une entreprise alémaniques ont été condamnés pour lésions corporelles graves par négligence.

Ils ont failli à leur devoir de prudence, a estimé la présidente du Tribunal de police de Lausanne, Malika Turki. Ces deux techniciens de terrain de l'entreprise spécialisée dans la machinerie de spectacle écopent chacun de 180 jours-amendes de 50 francs avec deux ans de sursis, a annoncé la juge. Ils devront également verser 25'000 francs chacun pour tort moral à la patineuse russe.

Le mari de la patineuse-acrobate, qui officiait comme assistant durant ses représentations, et deux autres techniciens de l'entreprise alémanique ont, eux, été acquittés. Le tribunal a décidé qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être retenue contre eux.

«Ma cliente va être satisfaite de ce jugement après avoir attendu six ans et demi pour que la justice soit enfin rendue», a réagi l'avocate de la patineuse russe, Me Elza Reymond à l'issue du verdict. L'avocat de son mari, Me Julien Gafner, a estimé que «le raisonnement juridique du tribunal était convaincant» avec cet acquittement, sans autre commentaire.

Appel annoncé

Les avocats d'un des techniciens ont déjà annoncé qu'ils feront appel à ce jugement. L'avocat de l'autre condamné réserve encore sa décision à l'analyse du dispositif complet du jugement.

L'accident remonte au 7 janvier 2020, l'avant-veille de la cérémonie d'ouverture des JOJ. La patineuse, qui effectuait des acrobaties accrochée à un cerceau, avait chuté d'environ cinq mètres sur la glace de la Vaudoise aréna. La Russe a souffert de multiples traumatismes, notamment à une main et au visage, et son pronostic vital avait été engagé. Si elle a pu être sauvée, la patineuse, aujourd'hui âgée de 42 ans, n'a pas pu reprendre son activité professionnelle.

L'enquête a permis de déterminer que le treuil qui hissait l'acrobate avait été mal installé, attaché au plafond de la patinoire alors que le plan de montage – en russe – prévoyait uniquement une fixation au sol. De plus, les deux poulies qui devaient assurer un enroulement correct du câble sur le tambour n'avaient pas été posées. C'est ce montage défectueux qui a généré des à-coups et qui ont déséquilibré la patineuse-acrobate. (sda/ats)