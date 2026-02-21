Kamila Sellier a reçu la lame de l'Américaine Kristen Santos-Griswold en plein visage. Image: keystone

Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO

La Polonaise Kamila Sellier a été touchée au visage et à l'œil par la lame d’une concurrente, vendredi en short-track. Elle a été transportée à l'hôpital.

Scène d'horreur vendredi soir lors du patinage de vitesse aux JO de Milan-Cortina. La Polonaise Kamila Sellier (25 ans) – qui participait aux quarts de finale du 1 500 mètres – a été touchée au visage par la lame du patin d’une concurrente. Elle a dû être évacuée sur une civière.

La séquence en question? Déséquilibrée après un contact avec l'Américaine Kristen Santos-Griswold, la Polonaise perd l'équilibre et tombe. Dans sa chute, elle est heurtée par le talon de la lame de l'Américaine, qui continue à patiner. Un coup violent en plein visage, dans l'œil gauche, qui explose les lunettes de protection de Kamila Sellier.

Après cet accident, la course a été immédiatement interrompue. La malheureuse a reçu des soins sur la glace pendant plusieurs minutes, les secouristes la protégeant des regards à l’aide d’une bâche blanche. Elle a été immobilisée sur une civière et évacuée de la piste sous les applaudissements des spectateurs. La Polonaise, pour rassurer tout le monde, a alors levé le pouce.

Aucune autre information n’a été communiquée dans l’immédiat sur ses blessures. Une trace de sang est restée visible sur la glace après l’accident.

Kamila Sellier a été évacuée sur une civière. Image: keystone

Kristen Santos-Griswold, jugée responsable de l'accident, a été disqualifiée. La course a ensuite repris avec les quatre concurrentes encore en lice.

Après la course, Natalia Maliszewska, une autre patineuse de vitesse polonaise, a donné des nouvelles de sa compatriote, relayées par Eurosport:

«Elle a une coupure à la paupière et à la joue, mais on s'inquiète surtout pour son œil»

Le responsable de la délégation olympique polonaise, Konrad Niedzwiedzki, a précisé:

«Kamila est consciente. Son os zygomatique est endommagé, elle est transportée à l'hôpital pour des scanners. Sa joue a été recousue. Son œil est très gonflé, heureusement la lame ne s'est pas enfoncée trop profondément, mais nous ne savons pas encore si tout va bien. Son os zygomatique pourrait être cassé.»

On espère que Kamila Sellier sortira indemne de cet effrayant accident, et que son œil retrouvera toutes ses capacités.

