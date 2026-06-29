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Le «Elon Musk suisse» condamné à 5 ans et demi de prison

Pascal Jaussi, fondateur de Swiss Space Systems, S3, repond aux questions des journalistes devant le Tribunal penal des affaires economiques du canton de Fribourg ce mardi 5 mai 2026 a Fribourg. Pasca ...
Le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg a condamné lundi Pascal Jaussi à 5 ans et demi de prison.Keystone

Le «Elon Musk suisse» condamné à 5 ans et demi de prison

Le fondateur de Swiss Space Systems, Pascal Jaussi, surnommé le «Elon Musk suisse», a été condamné lundi à cinq ans et demi de prison par le Tribunal pénal économique fribourgeois pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et incendie intentionnel.
29.06.2026, 17:4729.06.2026, 18:00

Le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg condamne Pascal Jaussi à 5 ans et demi de prison. Le fondateur de Swiss Space Systems (S3) a été reconnu coupable notamment d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres et d'incendie intentionnel.

La folle histoire du «Elon Musk suisse» et de ses millions de dettes

Le jugement a été prononcé lundi à Granges-Paccot par le président du TPE Alain Gautschi. Pascal Jaussi a été blanchi en revanche de certains chefs d'accusation, comme la violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Le Ministère public avait requis une peine de huit ans, alors que la défense avait plaidé l'acquittement.

Un découvert de 31,6 millions

Le tribunal n'a en outre aucun doute pour valider la thèse de la mise en scène ayant mal tourné en ce qui concerne l'agression de Pascal Jaussi. Ce dernier était jugé pour la faillite de sa société, qui a laissé un découvert de 31,6 millions, un montant contesté par son avocate.

Le «Elon Musk suisse» est jugé à Fribourg

Au début de son aventure, l'entrepreneur était volontiers qualifié d'«Elon Musk suisse», avec son ambition de démocratiser l'accès à l'espace, notamment en y envoyant de mini-satellites. (ats)

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