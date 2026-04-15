L'affaire a été jugée par le Tribunal du district d'Entremont, à Sembrancher (VS). Image: VS.ch

Ce Romand n'aurait pas dû détourner 2600 meules de fromage à raclette

Un litige financier oppose une laiterie valaisanne à l'un de ses anciens fromagers. Les dommages sont estimés entre 120 000 et 400 000 francs.

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Une affaire de fromage à raclette occupe cette semaine la justice valaisanne, rapporte 24 heures. Une laiterie du Val de Bagnes accuse en effet l'un de ses anciens fromagers d'avoir vendu à son insu quelque 2600 meules. On parle de 120 000 à 400 000 francs de dommages selon les parties.

D'après le quotidien vaudois, les faits auraient été découverts par hasard il y a huit ans à la suite de la remarque d'un client et d'une enquête interne. Ils ont été jugés mardi à Sembrancher (VS).

De 2015 à 2018, le prévenu aurait écoulé 3 à 4 tonnes de fromage chaque année sans en créditer les comptes de la laiterie. La combine révélée, une plainte avait alors été déposée et son licenciement prononcé.

Expulsion du territoire requise

Lors de l'audience mardi, l'accusé a reconnu avoir vendu à son compte quelques meules de la laiterie, évoquant le «défraiement» de ses frais de transport. Selon 24 heures, il a toutefois contesté les volumes mentionnés.

Bien connu dans la région, l'homme avait gagné plusieurs fois le prix du meilleur fromage à raclette et participait au combat des reines avec ses vaches, relate le journal. Il est au bénéfice d'un permis C et vit en Suisse depuis trente ans.

Le Ministère public valaisan a requis à son encontre 9 mois de prison avec un sursis de 2 ans pour vol par métier, le tout assorti d'une expulsion du territoire pendant 5 ans. Selon 24 heures, l'avocat de la partie plaignante parle pour sa part d'un abus de confiance, tandis que le défenseur du fromager fait état d'un système «propice» à un litige et demande l'acquittement.

Le verdict n'a pas encore été rendu.