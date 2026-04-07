Les faits s'étaient produits en gare de Lucerne (illustration). Image: KEYSTONE

Un employé des CFF viré pour avoir tapé un passager ivre

La justice a confirmé le licenciement d'un employé des CFF qui avait tabassé un passager en 2024. Selon le Tribunal administratif fédéral, cette mesure n'était pas abusive.

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Le licenciement immédiat d'un employé CFF à la suite d'une altercation avec un passager à la gare de Lucerne n'était pas abusif, a estimé mardi le Tribunal administratif fédéral (TAF). Des vidéos de la bagarre avaient fait le tour des médias.

A l'automne 2024, un homme en état d'ébriété avait tenté de monter dans un train qui s'apprêtait à partir. C'est alors que le chef de train l'avait repoussé à plusieurs reprises de la porte vers le quai.

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Le passager avait alors repoussé le bras de l'employé des CFF et l'avait insulté. Le chef de train s'était alors précipité sur l'homme et lui avait donné plusieurs coups de poing, alors même que le passager gisait déjà au sol.

Par son comportement agressif et violent, l'employé des CFF a gravement manqué à ses obligations de loyauté, constate le tribunal. La résiliation immédiate des rapports de travail n'était donc pas abusive. L'employeur a tenu compte, dans sa décision, des insultes et des menaces proférées par le passager. (ats)