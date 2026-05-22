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Suisse à 10 millions: controversé, un jeu-vidéo est retiré du web

Le jeu polémique n'est actuellement plus accessible.
Le jeu polémique n'est actuellement plus accessible.Image: capture d'écran Comité d’Egerkingen

Ce jeu vidéo sur l'immigration piloté par des pro-UDC a été retiré

Le Comité d’Egerkingen, proche de l'UDC, avait publié un jeu dans lequel on devait, en incarnant une garde-frontière, empêcher des musulmans d'entrer en Suisse. Le jeu est désormais hors ligne.
22.05.2026, 15:0122.05.2026, 15:01

Les instructions étaient simples: «Stoppe l'immigration de masse incontrôlée». L'héroïne du jeu vidéo en question est une garde-frontière à la peau claire, vêtue d'un gilet jaune. Son objectif? Empêcher des hommes armés de couteaux et des mères portant le voile d'entrer en Suisse.

Le jeu «Protect Switzerland», qui était accessible sur le site du comité d'Egerkingen, proche de l'UDC, est désormais hors ligne. Quiconque tente d'y jouer se heurte à un message d'erreur. Le journal en ligne Nau avait interrogé l'hébergeur Netlify, pour savoir si le contenu du jeu polémique était compatible avec ses propres conditions d'utilisation.

Les images du jeu polémique du comité d'Egerkingen 👇

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- Les images du jeu polémique du comité d'Egerkingen

En tant que garde-frontière, il fallait, dans le jeu «Islamisation», empêcher les familles musulmanes d'entrer en Suisse. Le médecin étranger, en revanche, est autorisé à entrer en tant que professionnel qualifié.
source: screenshot egerkinger komitee
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Netlify n'a pas répondu à cette question, mais a retiré le jeu du web. Il est à noter que Nau entretient aussi des liens avec l'UDC: Christoph Blocher détient 15% de la société exploitant le portail d'information.

Une provocation assumée

Anian Liebrand, du comité d'Egerkingen, s'est exprimé auprès de watson et prend acte du retrait du jeu par l'hébergeur. Au sujet des critiques formulées ces derniers jours à l'encontre du jeu, il indique:

«Il y a toujours quelques personnes qui ne savent pas replacer un message politique dans son contexte»

Comment lui-même considère-t-il le jeu? Il répond, tout en reconnaissant que le jeu est une provocation:

«Nous voulions insuffler du dynamisme dans la campagne de votation sur l'initiative "Pas de Suisse à 10 millions" et ainsi toucher la jeune génération. Nous avons une certaine expérience dans ce domaine au comité d'Egerkingen.»

C'est également à cette association que l'on doit les initiatives populaires sur l'interdiction des minarets et l'interdiction de la burqa, toutes deux approuvées par une majorité du corps électoral suisse en 2009 et 2021 respectivement.

Anian Liebrand, Koordinator des ueberparteilichen Abstimmungskomitees &amp;#039;&amp;#039;Nein zur Ehe fuer alle&amp;#039;&amp;#039; lanciert den Abstimmungskampf und praesentiert die Argumente des Ko ...
Anian Liebrand souhaite voir s'il est possible de remettre le jeu en ligne.Image: KEYSTONE

Indignation

La coprésidente du PS, Mattea Meyer, a fustigé ce jeu dans le Blick, le qualifiant de «normalisation de la violence pure». Des ONG, comme l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, ont évoqué une déshumanisation et une stigmatisation des personnes réfugiées.

Co-Praesidentin Mattea Meyer spricht am Parteitag der SP Schweiz am Samstag, 25. Oktober 2025 in der Stadthalle in Sursee. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
La co-présidente du PS, Mattea Meyer.Keystone

Relayé par La Liberté, Samson Yemane, vice-président de la Commission fédérale contre le racisme, abonde:

«Ce type de représentations invisibilise les réalités humaines derrière les parcours d’asile: la peur, les violences subies et la recherche de sécurité»
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique

La Suisse votera sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» le 14 juin. En cas d'acceptation, la population résidente permanente suisse ne pourrait pas dépasser le seuil de 10 millions d'habitants. Dès 9,5 millions d'habitants, le Conseil fédéral devrait prendre des mesures pour freiner l'immigration en Suisse. (her)

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