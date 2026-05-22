Ce jeu vidéo sur l'immigration piloté par des pro-UDC a été retiré
Les instructions étaient simples: «Stoppe l'immigration de masse incontrôlée». L'héroïne du jeu vidéo en question est une garde-frontière à la peau claire, vêtue d'un gilet jaune. Son objectif? Empêcher des hommes armés de couteaux et des mères portant le voile d'entrer en Suisse.
Le jeu «Protect Switzerland», qui était accessible sur le site du comité d'Egerkingen, proche de l'UDC, est désormais hors ligne. Quiconque tente d'y jouer se heurte à un message d'erreur. Le journal en ligne Nau avait interrogé l'hébergeur Netlify, pour savoir si le contenu du jeu polémique était compatible avec ses propres conditions d'utilisation.
Les images du jeu polémique du comité d'Egerkingen 👇
Netlify n'a pas répondu à cette question, mais a retiré le jeu du web. Il est à noter que Nau entretient aussi des liens avec l'UDC: Christoph Blocher détient 15% de la société exploitant le portail d'information.
Une provocation assumée
Anian Liebrand, du comité d'Egerkingen, s'est exprimé auprès de watson et prend acte du retrait du jeu par l'hébergeur. Au sujet des critiques formulées ces derniers jours à l'encontre du jeu, il indique:
Comment lui-même considère-t-il le jeu? Il répond, tout en reconnaissant que le jeu est une provocation:
C'est également à cette association que l'on doit les initiatives populaires sur l'interdiction des minarets et l'interdiction de la burqa, toutes deux approuvées par une majorité du corps électoral suisse en 2009 et 2021 respectivement.
Indignation
La coprésidente du PS, Mattea Meyer, a fustigé ce jeu dans le Blick, le qualifiant de «normalisation de la violence pure». Des ONG, comme l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, ont évoqué une déshumanisation et une stigmatisation des personnes réfugiées.
Relayé par La Liberté, Samson Yemane, vice-président de la Commission fédérale contre le racisme, abonde:
La Suisse votera sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» le 14 juin. En cas d'acceptation, la population résidente permanente suisse ne pourrait pas dépasser le seuil de 10 millions d'habitants. Dès 9,5 millions d'habitants, le Conseil fédéral devrait prendre des mesures pour freiner l'immigration en Suisse. (her)