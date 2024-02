500 kilos de coke chez Nespresso: on sait ce qu'il s'est passé

L'usine Nespresso à Romont (Fribourg) a reçu un cadeau déroutant en 2022: 500 kilos de cocaïne. Image: police

500 kilos de coke chez Nespresso: on sait enfin ce qu'il s'est passé

Une demi-tonne de cocaïne retrouvée à Romont (FR) en avril 2022 avait beaucoup fait causer la Romandie. L'enquête progresse: deux hommes ont été arrêtés en Italie. Les autorités cherchent maintenant à identifier les destinataires.

L'enquête sur la saisie impressionnante de cocaïne dans l'usine Nespresso de Romont, en mai 2022, piétinait à Fribourg. Elle avait été suspendue après avoir conclu que la cocaïne n'était pas destinée à Nespresso, mais rien de plus. Cependant, selon le média Gotham City, le fin mot de cette histoire pourrait venir d'ailleurs. Le Ministère public de Bâle-Campagne a progressé dans les investigations.

En effet, deux suspects ont été identifiés et appréhendés en Lombardie, dans le Nord de l'Italie. Il s'agit de ressortissants albanais, l'un d'entre eux a déjà été extradé vers la Suisse, l'autre, c'est pour bientôt. Mais pourquoi arrêter ces hommes?

Pour rappel, la découverte de près de 500 kilogrammes de cocaïne chez Nespresso a fait beaucoup causer à l'époque. La drogue était cachée dans un conteneur de café en provenance du Brésil via Anvers.

Avant Romont, il y avait Bâle

Nos confrères ont remonté le fil de ce qu'il s'est passé avant la découverte de la drogue à Romont. Et ça commence deux jours avant, à Frenkendorf, dans à l'agglomération bâloise.



A une heure du matin, le 30 avril 2022, des employés de Swissterminal repèrent deux individus parmi les conteneurs. La police est alertée. Un homme s'échappe tandis que l'autre, identifié comme E. H.*, est intercepté.

La police était vigilante ce soir-là, car quelques mois auparavant, la nuit du 2 au 3 septembre 2021, 40 kilos de cocaïne pure à 95% avaient été trouvés dans un conteneur fracturé. L'arrivée de nouveau conteneurs de café d'Amérique du Sud, le 28 avril 2022, a mis la puce à l'oreille des policiers qui ont présumé que les deux individus étaient liés à un trafic. Des fouilles ont été effectuées, sans succès, et faute de preuves, E. H. a été relâché.

L'usine Nespresso de Romont. Image: KEYSTONE

La vidéo accablante

Les enquêteurs décident d'examiner les vidéos de surveillance de Swissterminal et constatent que quatre individus se sont rendus à plusieurs reprises dans la zone du terminal entre le 28 avril et le 1ᵉʳ mai 2022. Un lien est fait avec la découverte de Romont, un jour plus tard.

L'itinéraire du conteneur en question, identifié par le code MSKU3979536 est décrypté. Parti d'Anvers, il est arrivé par train à l'entrepôt de Swissterminal le 28 avril à 14h44. Le lendemain, il a été chargé sur un autre convoi et transporté jusqu'à l'usine Nestlé.

Le Ministère public de Bâle-Campagne estime que E. H., déjà impliqué dans des affaires criminelles selon la presse albanaise, et ses complices étaient à Frenkendorf pour débusquer ce fameux conteneur. Mais, ils ne l'ont pas trouvé, car la précieuse cargaison était déjà partie.

L'enquête se poursuit, la police suspectant toujours une connexion entre les saisies de cocaïne de 2021 et 2022. Pour identifier les complices d'E.H., ils exploitent de nouvelles vidéos de surveillance. Une voiture suspecte est repérée, une Peugeot immatriculée à Appenzell Rhodes-Intérieures. Elle a été louée par M. M.*, un citoyen albanais vivant en Italie, qui est vu en compagnie de E. H. à l'intérieur du véhicule.

Le procureur bâlois Boris Sokoloff demande l’assistance de l’Italie pour arrêter E.H. et M.M.. Le Ministère public de Bâle-Campagne confirme que trois individus sont actuellement en détention dans le cadre de l'enquête. Les autorités cherchent maintenant à identifier les destinataires du chargement. (jah)