En mai 2020, la section vaudoise de la Grève du Climat avait publié un appel à la grève militaire (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Les militants du climat qui avaient appelé au boycott de l'armée acquittés

Le Tribunal pénal fédéral a acquitté jeudi des militants de la section vaudoise de la Grève du Climat qui avaient lancé un appel à la grève militaire.

Les militants climatiques qui avaient appelé au refus des obligations militaires sont acquittés. Le Tribunal pénal fédéral n'a pas suivi les réquisitions du Ministère public de la Confédération qui les avaient condamnés à des jours-amendes.

La Cour des affaires pénales a acquitté jeudi les trois Vaudois, âgés de 21, 23 et 32 ans, de l'accusation de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires. Les frais de la cause sont mis à la charge de la Confédération et les trois militants sont indemnisés pour leur défense.

«L'armée, je boycotte»

En mai 2020, la section vaudoise de la Grève du Climat avait publié un appel à la grève militaire intitulé «L'Armée, je boycotte». Le mouvement dénonçait dans sa prise de position une institution «inutile et nuisible face aux enjeux actuelles tels que les crises sociales et environnementales».

«Par éthique, morale, responsabilité écologique et sociale, nous ne consentons pas à payer la taxe, ni à aller au service militaire», pouvait-on lire dans le texte.

«Nous exigeons que l’armée soit radicalement modifiée ou soit supprimée» Grève du Climat Vaud

Suite à cet appel, «une lourde procédure judiciaire s'en est suivie», déplore la Grève du Climat dans un communiqué. Des «perquisitions chez trois militants», ainsi que «de multiples interrogatoires» ont été menés par les forces de l'ordre.

«Procès politique»

Les trois militants avaient fait recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance prononcée par le Ministère public de la Confédération. L'audience publique s'est déroulée début mai.

Les peines pécuniaires infligées par le MPC s'échelonnaient entre 50 et 60 francs par jour. Le cadet des militants avait écopé en outre d'une amende de 300 francs. Outre le fait d'avoir «publié sur Internet à l'intention d'un large public des informations précises et concrètes» incitant à violer les obligations militaires, le Parquet lui reprochait d'avoir envoyé à plus de 200 personnes, en majorité des journalistes, cet appel.

Ce procès «profondément politique» aura une importance majeure en ce qui concerne la liberté d'expression en Suisse et les droits politiques des mouvements contestataires, estime encore le collectif. (asi/ats)