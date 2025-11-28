en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Condamnés pour un accident de téléski en Valais

Condamnations confirmées après un accident de téléski (image d&#039;illustration).
Condamnations confirmées après un accident de téléski (image d'illustration).Image: Shutterstock

Skieur blessé au crâne en Valais: deux employés de téléski condamnés

Les condamnations de deux collaborateurs d'une station valaisanne pour un accident de téléski survenu en 2016 sont confirmées par le Tribunal fédéral.
28.11.2025, 12:0028.11.2025, 13:53

Le Tribunal fédéral confirme les condamnations à des peines pécuniaires prononcées contre deux employés d'une station valaisanne après un accident au départ d'un téléski. Un skieur belge avait été gravement blessé à la tête par l'enrouleur d'une arbalète.

L'accident était survenu à fin février 2016, en milieu d'après-midi alors que la visibilité était réduite et la météo mauvaise. A la station inférieure d'un téléski «self-service», la victime avait été frappée à la tête par l'enrouleur d'une arbalète. Cet homme, qui mesurait plus de 1,90 mètre et ne portait pas de casque, avait subi une fracture du crâne.

L'Italie rend le casque de ski obligatoire et ça impacte la Suisse

Acquittés en première instance, les deux employés ont été condamnés en avril dernier à des jours-amendes avec sursis pour lésions corporelles simples par négligence. Sur la base de deux expertises, forensique et nivo-météorologique, le Tribunal cantonal valaisan a conclu que la distance entre le niveau de la neige et la hauteur des enrouleurs devait être de 1,92 m. environ dans la zone de saisie des arbalètes.

Selon la règlementation, cette distance aurait dû être d'au moins 2 mètres. En outre, elle devait être vérifiée chaque matin et maintenue à ce minimum en cas de chute de neige durant la journée.

Un ou deux verres de blanc

Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral balaie les critiques des condamnés à l'endroit de la seconde expertise . Il relève que les intéressés n'ont pas requis de clarification ou de complément. En outre, l'expert a privilégié l'hypothèse la plus favorable selon laquelle la zone de départ avait été régulièrement pelletée, version qui a aussi été retenue par la justice valaisanne.

Les juges de Mon Repos ont aussi rejeté l'idée que la capacité d'attention de la victime était réduite au moment de l'accident. Certes, ce trentenaire avait bu un ou deux verres de blanc avec une raclette à midi et fumé un joint avec son groupe d'amis. Mais lors de l'arrivée aux urgences, le personnel n'avait pas constaté d'altération des capacités d'attention.

Voici où skier avec un petit budget aux portes de la Suisse

Enfin, la 2e Cour de droit pénal a écarté l'objection selon laquelle le Belge aurait chuté en voulant saisir une première arbalète, se serait relevé en avant de la zone de départ et aurait été heurté à cet endroit. Cette version ne correspond pas aux témoignages de ses amis.

En outre, elle n'ôte rien au fait que la distance entre la neige et l'enrouleur était insuffisante.

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Les plus belles chutes d'enfants à ski (promis, c'est gentil)
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un insecte ravageur sème la panique dans un musée genevois
Un foyer d'infestation de la vrillette du pain a été découvert le 24 septembre au Muséum d'histoire naturelle de Genève lors d'un contrôle régulier. La présence de cet insecte ravageur est limitée à la galerie «Faune de Suisse». Des mesures urgentes de sauvegarde ont été prises.
Les observations ont confirmé la présence d'insectes adultes de Stegobium paniceum, dont certains vivants, a indiqué jeudi le Muséum d'histoire naturelle de Genève (MHNG). Des dommages localisés et superficiels ont été observés sur les collections, notamment au niveau des ailes d'oiseaux naturalisés. «Nous n'avons pas vu de larve active, mais le niveau d'infestation a été atteint», a précisé le directeur du MHNG Arnaud Maeder.
L’article