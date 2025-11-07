assez ensoleillé
Stations de ski: les moins chères et les plus chères d'Europe

Voici où skier avec un petit budget aux portes de la Suisse

Pour beaucoup, les vacances au ski restent un plaisir onéreux. Mais il existe encore des stations abordables en Europe. Et certaines pas trop loin de la Suisse.
Les séjours au ski ressemblent toujours plus à un plaisir de luxe. Les prix des forfaits augmentent sans cesse depuis des années, les hébergements coûtent cher en haute saison et, pour couronner le tout, de plus en plus de stations ferment, souvent en raison du manque de neige.

Mais si vous ne voulez pas renoncer à dévaler les pistes, il existe des solutions pour éviter de se ruiner. Certaines stations proposent en effet encore un hébergement et des abonnements de remontées mécaniques abordables. La plateforme Holidu a voulu savoir où cela était possible en Europe.

L'Italie rend le casque de ski obligatoire et ça impacte la Suisse

Voici les dix stations de ski les moins chères

Des destinations françaises occupent les dix premières places du classement de Holidu. Elles affichent des prix pour les nuitées et les forfaits de ski souvent nettement moins élevés que dans les régions les plus prisées d'Autriche et de Suisse, où il faut parfois débourser jusqu'à 100 francs la journée rien que pour chausser les lattes, alors qu'en France, il ne vous en coûte parfois qu'un quart de cette somme.

Cependant, ces endroits bon marché présentent presque tous un inconvénient. Celui de ne pas proposer autant de kilomètres de pistes que les grands domaines (plus de 300 à Zermatt, par exemple). Néanmoins, indépendamment de leurs tarifs, presque tous proposent des pistes de différents niveaux de difficulté, de sorte que débutants et skieurs confirmés y trouvent leur compte.

Avec des tarifs à la journée compris entre 40 et 48 francs suisses en moyenne pour l'hébergement et le forfait, ces stations de ski restent relativement bon marché. Pour une semaine, soit six nuits, on arrive à une fourchette comprise entre 240 et 290 francs.

Voici les dix stations de ski les plus chères

Elles offrent souvent plus de pistes, également plus longues, et de nombreuses remontées. Il faudra cependant dépenser bien davantage que dans les destinations plus modestes. Dans la région d'Obergurgl-Hochgurgl en Autriche, avec un prix moyen de presque 270 francs par jour pour l'hébergement et le forfait de ski, une semaine de vacances coûterait près de 1600 francs suisses par personne.

Les prix de toutes les stations de ski d'Europe

La plateforme Holidu a analysé toutes les stations de ski européennes avec plus de 20 kilomètres de pistes. Pour donner une image complète des coûts réels d'un séjour au ski, le classement ci-dessous prend en compte le forfait ainsi que le prix médian d'une nuitée dans la station.

(lhe/hun)

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker

