brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Fribourg: ce conflit entre policiers donne une «image pitoyable»

A cause de son chef, cette policière vit «un enfer» depuis 3 ans.
Ce qui aurait dû être une affaire simple a fini en eau de boudin.Image: Keystone

Ce conflit entre policiers fribourgeois donne une «image pitoyable»

A Fribourg, un conflit de bureau entre policiers s’est mué en feuilleton judiciaire où plus personne ne sait vraiment qui est la victime.
06.11.2025, 16:0306.11.2025, 16:03

Son retour de congé maternité n’aurait jamais dû se terminer ainsi. En 2022, une inspectrice de la police fribourgeoise qui souhaite tirer son lait au travail dénonce des remarques sexistes de son supérieur. Son chef de brigade aurait mal accepté la situation et l'aurait alors traitée successivement de «profiteuse», puis de «vache à lait».

Comme le rapporte 24 heures, ce qui aurait dû rester un simple conflit interne prend alors rapidement des allures d’affaire d’Etat, car Polcant et la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) ont tour à tour échoué à calmer une affaire qui s'envenime.

Il se fait amender 12 fois dans la même rue suisse et ça va lui coûter cher

En effet, le supérieur estime que sa collaboratrice a créé des tensions et des situations conflictuelles dans le seul but de nuire à sa réputation. Une accusation qui vaut à la policière une condamnation pour calomnie par ordonnance pénale du Ministère public. Aujourd'hui, elle fait recours.

Ce mercredi, devant le Tribunal de la Sarine, l’inspectrice faisait donc face à celui qu’elle accusait autrefois de sexisme. Lui, proche de la retraite, admettra être «déçu d’en arriver là».

Un miasme administratif sans fin

Les ratés et les rebondissements se sont multipliés dans cette affaire. Une première instruction avait reconnu un fond discriminatoire sans pouvoir en attribuer la source. Résultat: le Tribunal cantonal a dû relancer toute la procédure.

Puis, nouveau rebondissement: le premier juge s’est récusé après avoir tenté d’acheter la paix entre les parties, en proposant 10 000 francs au chef de brigade pour qu'il retire sa plainte. L’avocat de la policière, Me Adrien de Steiger, peste:

«Ces errances donnent une pitoyable image de notre justice»

Il rajoute que sa cliente aurait vécu «un véritable enfer» depuis trois ans, malgré la reconnaissance de son statut de victime. Il dénonce également la plainte pour calomnie du chef de brigade, qu'il juge «tardive et tactique».

Bientôt la fin de l'histoire?

Deux anciens collègues des protagonistes, un couple à l’époque des faits, se succèdent à la barre. Ils racontent que leur relation avait été mal acceptée par le chef, mais sans conséquences graves. Comme le raconte 24 heures, la conjointe concède avoir dû changer d'affectation et s'en être trouvée «agacée» à l’époque, sans se remémorer de propos sexistes. Le conjoint, lui, abonde en son sens et dit ne «jamais avoir connu de difficultés» avec le chef de brigade.

Pour la défense du chef de brigade, ces déclarations «prouvent les propos calomnieux de la prévenue». Son avocat réplique que ces témoins «ont tout simplement peur de froisser leur ancien responsable». La policière, elle, énonce:

«Je n’ai jamais voulu lui nuire. La seule plainte dans cette affaire, c’est lui qui l’a déposée»

Vendredi, elle saura si sa condamnation pour calomnie sera levée ou non.

(ysc)

Plus d'articles sur la police
Pourquoi de plus en plus de bancomats sont attaqués à l'explosif
Pourquoi de plus en plus de bancomats sont attaqués à l'explosif
de Cynthia Ruefli
«Tout le monde peut mourir dans le Léman»
«Tout le monde peut mourir dans le Léman»
de Alyssa Garcia
Encore une prise d'otage: que se passe-t-il dans l'Arc jurassien?
Encore une prise d'otage: que se passe-t-il dans l'Arc jurassien?
de Cynthia Ruefli
Voici comment espions et polices suisses décident de vous surveiller
1
Voici comment espions et polices suisses décident de vous surveiller
de Oliver Wietlisbach
Thèmes
Vous avez mérité des photos de lapins fluffy:
1 / 13
Vous avez mérité des photos de lapins fluffy:
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Sa mère mange sa crème glacée, il appelle la police
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
3
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Swiss promet du Sbrinz, mais sert du fromage américain
Dans ses plateaux apéro, la compagnie aérienne helvétique fait preuve de flexibilité. Alors qu'elle est censée proposer du fromage suisse, sur certains vols celui-ci est remplacé par un ersatz américain.
Depuis le mois de mars, Swiss promet d’offrir à bord de ses avions «le meilleur de l’hospitalité helvétique». La compagnie annonçait notamment un «apéritif de bienvenue», avec un verre de chasselas accompagné du fameux fromage suisse, le Sbrinz.
L’article