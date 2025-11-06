L’an dernier, un Berlinois a traversé à plus d’une douzaine de reprises la Langstrasse (Zurich) malgré l’interdiction de circuler en journée. Image: keystone

Il se fait amender 12 fois dans la même rue suisse et ça va lui coûter cher

Un automobiliste de 61 ans a comparu mardi après-midi devant le tribunal d’arrondissement de Zurich. L’an dernier, il a enfreint à plus d’une douzaine de reprises l’interdiction de circuler en journée dans une rue contrôlée.

En septembre 2023, la ville de Zurich a décidé d'interdire la circulation sur une artère très fréquentée, la Langstrasse. Suite à cette décision, un panneau a été installé et une caméra a été posée pour détecter toute transgression. Les automobilistes pris sur le fait reçoivent une amende de 100 francs. Subtilité: la circulation est seulement interdite le jour, entre 5h30 et 22h.

Pour ce Berlinois qui venait souvent en Suisse, c'était une surprise, comme il l'a affirmé mardi après-midi à la juge du tribunal d’arrondissement de Zurich. S'il a reconnu avoir reçu une fois du courrier en provenance de Zurich et avoir payé des amendes pour un montant de plus de 600 francs, il critique la Poste:

«Recevoir son courrier, c’était souvent un peu compliqué à Berlin»

Une interdiction vicieuse

Il aurait appris l’existence des infractions mentionnées dans l’ordonnance pénale examinée au tribunal qu’après avoir transféré sa résidence en Suisse, en juin de l’année dernière. Il affirme qu’il avait tout simplement perdu le fil de ce qu’il avait déjà payé et ce qui restait dû. Surtout, il n’aurait jamais reçu de facture accompagnée d’un bulletin de versement. Pour cette raison, il a fait opposition à l’ordonnance pénale et s'est retrouvé devant la justice helvétique.

L'amende déjà payée concernait des infractions commises en janvier 2024. Entre février et avril 2024, il a toutefois traversé à sept autres reprises le tronçon de la Langstrasse soumis à l’interdiction de circuler en journée. Il explique:

«Je ne m’en suis même pas rendu compte, on n’est pas vraiment flashé, l’appareil prend simplement des photos»

La rue en question et le panneau d'interdiction. Image: keystone

Il affirme qu’à l’époque, il n’avait pas connaissance de cette interdiction, puisqu’il vivait alors à Berlin.

Opposition retirée

Comme le conducteur acceptait de payer ses amendes, il s’est entendu après quelques minutes avec la juge pour retirer son opposition à l’ordonnance pénale. En contrepartie, il n’aura pas à payer de frais de justice.

L’affaire lui revient tout de même cher: aux plus de 600 francs déjà payés s’ajoutent les 700 francs d’amende prévus dans l’ordonnance pénale ainsi que 550 francs de frais. Comme il réside à nouveau en Suisse, la réception de la facture correspondante devrait, au moins, mieux fonctionner qu’à Berlin.

Il s'agit sans doute de l'axe le plus rentable de l'histoire des amendes suisses. Image: sda

17 000 infractions en un mois seulement

Mais le Berlinois n’est pas un cas isolé: l’an dernier, des dizaines de milliers d’autres automobilistes ont connu le même sort sur la fameuse Langstrasse. Rien qu’en janvier 2024, lors du premier mois de mise en service du dispositif de contrôle de l’interdiction de circuler en journée, plus de 17 000 infractions ont été enregistrées et sanctionnées.

Améliorer la signalisation

L’interdiction de circuler en journée était apparemment trop peu respectée, ou confondue avec une interdiction de circuler la nuit. Depuis juin 2024, le dispositif n’est donc plus activé que de manière sporadique. En 2025, 3112 amendes ont jusqu’à présent été infligées, a indiqué le Département de la sécurité de la Ville de Zurich.

Entre-temps, le conseil communal a approuvé un crédit d’environ un million de francs pour une nouvelle signalisation de l’interdiction de circuler. Celle-ci ne sera affichée qu’aux heures où elle s’applique effectivement, soit de 5h30 à 22h. Le nouveau système de signalisation devrait être mis en service au cours du premier trimestre 2026. (ats/watson)