Cet ex-prédicateur biennois ne sera pas expulsé

L'ex-prédicateur Abu Ramadan, condamné en première instance pour escroquerie et discrimination raciale, contestait en justice son expulsion de la Suisse. Il a gagné.

L'ancien prédicateur biennois Abu Ramadan ne doit pas être expulsé de Suisse. La Cour suprême du canton de Berne a rendu ce jugement vendredi en deuxième instance.

Abu Ramadan. Keystone

Le tribunal a toutefois déclaré le Libyen de 70 ans coupable des chefs d’accusation de fraude et de discrimination raciale et l’a condamné à une amende. Cependant, une expulsion du pays, telle que prononcée par le tribunal inférieur, n’est pas possible, a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du verdict. (jah/ats)